Taiwan, Mélenchon si schiera contro gli Usa: "Esiste una sola Cina"

5 Agosto 2022 - 09.39

Il leader di France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sul suo blog ha parlato di “provocazione” in merito al viaggio della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, affermando che “c’è una sola Cina”. Evocando una “provocazione degli Usa a Taiwan”, Mélenchon ha spiegato che l’isola “è una componente a pieno titolo della Cina”, utilizzando un termine difeso dal regime di Pechino ma rifiutato dalle autorità di Taipei.

Proveniente da un partito indipendentista, l’attuale presidente Tsai Ing-wen rifiuta, a differenza del precedente governo, di riconoscere che l’isola e il continente fanno parte di “una sola Cina”.

“I cinesi risolveranno il problema tra loro. Non c’è altro risultato ragionevole possibile”, ha commentato Jean-Luc Mélenchon, che accusa gli Stati Uniti di voler “aprire un nuovo fronte”. Dopo le sue affermazioni, l’ambasciata cinese in Francia ha ringraziato via tweet Jean-Luc Mélenchon “per il suo costante sostegno alla politica di una Cina”.