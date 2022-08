Taiwan, Lavrov inchioda gli Usa: "I loro tentativi di estendere il dominio sono inutili"

globalist

5 Agosto 2022 - 09.51

I tentativi degli Stati Uniti di “estendere il loro dominio” ad aree sempre più vaste del mondo sono inutili e riflettono la loro “politica del permissivismo”, ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante un incontro con il suo omologo cinese, Wang Yi, a margine della ministeriale Asean in Cambogia.

“Proprio come hanno deciso di fare dell’Ucraina una minaccia per la Federazione Russa e per molti anni hanno ignorato le politiche razziste del regime di Kiev, che ha distrutto tutto ciò che era russo. Allo stesso modo, come nel caso della visita della signora Nancy Pelosi a Taiwan, hanno ignorato tutti i propri principi, che hanno proclamato pubblicamente e ai quali hanno convinto tutti ad aderire, anche ingannando se stessi.

Allo stesso modo, nel caso dell’Ucraina, hanno violato i principi della sicurezza indivisibile, che hanno firmato ai massimi livelli e che hanno semplicemente calpestato”, ha detto Lavrov.