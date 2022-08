Taiwan, la Cina contro Borrell e il G7: "Spudorati, hanno una logica da banditi"

globalist

4 Agosto 2022 - 11.15

Preroll

La Cina definisce “spudorato” il G7 che, in un comunicato congiunto con l’Alto Rappresentante Ue per le Politiche Estere e di Sicurezza, Josep Borrell, ha chiesto a Pechino di trattenersi da una “aggressiva attività militare” per il rischio di una “escalation non necessaria” che rischia di destabilizzare la regione, e di “non cambiare unilateralmente lo status quo con la forza”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In una nota emessa dalla missione diplomatica cinese presso l’Unione Europea, ripresa oggi dai media cinesi, la Cina sottolinea che “il cosiddetto ordine internazionale basato sulle regole” a cui fa riferimento il G7 “può essere solo una logica da banditi, secondo cui uno può fare male e altri non possono reagire”, e aggiunge che “diffamare la Cina non può nascondere le intenzioni sinistre di chi cerca di dividere Taiwan dalla Cina”. Infine, la missione diplomatica cinese avverte che “qualsiasi atto che violi la sovranità e l’integrità territoriale della Cina sarà ripagato dal popolo cinese”