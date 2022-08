Taiwan, Blinken avverte la Cina: "Spero che Pechino non crei una crisi, l'escalation non gioverebbe a nessuno"

globalist

4 Agosto 2022 - 14.31

Continuano i botta e risposta tra Cina e Stati Uniti, dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan e la risposta di Pechino, con un’imponente esercitazione militare dispiegata proprio in queste ore.

“Spero che Pechino non crei una crisi o non trovi un pretesto per aumentare la sua aggressiva attività militare”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a Phnom Penh, in Cambogia, nel suo incontro con i rappresentanti dell’Asean (l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato che Washington mantiene il suo interesse a “mantenere la pace e la stabilità” nello Stretto di Taiwan e ha avvertito che un’escalation “non gioverebbe a nessuno, compresi i membri dell’Asean e inclusa la Cina”.