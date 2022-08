Il dopo Zawahiri: come cambia e chi guiderà al-Qaeda

globalist

4 Agosto 2022

di Umberto De Giovannangeli

E ora, cosa sarà al-Qaeda nel dopo Zawahiri? Come si riorganizzerà e chi potrebbe essere il suo più accreditato successore. La “Base” dopo la morte del profeta del terrore. A ragionarci su sono due dei più autorevoli analisti israeliani, che del complesso universo jihadista ne sanno come pochi altri al mondo: Zvi Bar’el e Amos Harel.

Tra passato e futuro

Scrive Bar’el: “Il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri non è stato assassinato in una grotta sulle montagne di Tora Bora, né in uno dei villaggi della terra di nessuno a cavallo del confine tra Pakistan e Afghanistan. I missili dei droni hanno colpito la sua casa in un quartiere “di lusso” nel cuore della capitale afghana, Kabul, non lontano dalle ex sedi delle ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito, un quartiere soprannominato localmente “Thievesville”, dopo essere diventato la casa di signori della droga, mafiosi e alti esponenti talebani. Non si sa per quanto tempo al-Zawahiri abbia vissuto nella casa distrutta domenica mattina presto, ma una cosa è chiara: il leader di al-Qaeda era un ospite rispettato dei Talebani, proprio come l’ex capo dell’organizzazione, Osama bin Laden, assassinato nel 2011.

Sembra che la sorpresa degli opinionisti occidentali, in particolare degli americani, non sia stata tanto per l’assassinio in sé, quanto per la “scoperta” che i Talebani hanno violato l’accordo firmato con l’amministrazione statunitense, prima del ritiro americano dall’Afghanistan. In questo accordo del 2020, la leadership talebana aveva promesso che l’Afghanistan non sarebbe stato un rifugio per i terroristi, né una piattaforma di lancio per gli attacchi all’Occidente. Questa inaspettata indecenza e questi affari sporchi da parte dei Talebani, un’organizzazione famosa per il suo approccio umano, liberale e orientato ai diritti umani, sono apparentemente imperdonabili.

Il dottor al-Zawahiri, il 71enne medico egiziano che è stato il medico personale di Bin Laden e in seguito nominato suo vice e poi successore, ha guidato al-Qaeda negli anni in cui l’organizzazione si è trasformata in una società decentralizzata, con filiali autonome in tutto il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia. Questa era la nuova struttura progettata da Bin Laden dopo gli attentati dell’11 settembre sul suolo statunitense, che hanno causato l’invasione dell’Afghanistan e poi dell’Iraq nel 2003 da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Bin Laden si rese conto che concentrare tutta la leadership e il controllo in Afghanistan stava diventando molto più difficile e rischioso, e che doveva creare degli hub regionali che non dipendessero da un unico quartier generale.

Questa decisione ha portato alla creazione di sedi in Iraq, Arabia Saudita, Sinai e altre località dell’Egitto, Maghreb e Africa orientale, ognuna delle quali è stata posta alle dipendenze di un comandante superiore. Secondo le istruzioni di Bin Laden, che furono persino messe per iscritto, i combattenti dovevano mescolarsi con la popolazione locale, sposare donne del posto, aprire attività commerciali e comportarsi come i locali per integrarsi meglio e reclutare combattenti tra le popolazioni locali. Uno dei risultati di questo decentramento è stato che i comandanti locali hanno creato basi di potere indipendenti che hanno operato in due canali. In uno, hanno messo le loro forze a disposizione degli obiettivi fissati da Bin Laden e al-Qaeda, nell’altro hanno agito contro i regimi locali e le organizzazioni islamiste concorrenti. Tra gli altri compiti, al-Zawahiri fungeva da coordinatore e mediatore tra i comandanti locali e il comando superiore, guidato da Bin Laden.

Ma il suo successo in questa veste è stato limitato. La frattura più significativa si è sviluppata nel 2005-2006, quando il leader di al-Qaeda in Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, ha lanciato una guerra locale contro la comunità sciita, parallelamente agli attacchi terroristici su larga scala contro le forze americane. In una lettera quasi ossequiosa inviata da al-Zawahiri ad al-Zarqawi nel 2005, egli spiega che è meglio arruolare il sostegno degli sciiti per l’istituzione di uno Stato basato sulla Sharia, poiché senza il sostegno popolare al-Qaeda non potrebbe da sola affrontare le “forze nemiche” e, allo stesso tempo, realizzare la sua strategia per l’istituzione di uno Stato della Sharia. Al-Zarqawi, che era già diventato il nemico degli sciiti e aveva perso anche il sostegno di gran parte della comunità sunnita in Iraq, rifiutò la direttiva di al-Zawahiri.

Al-Zarqawi è stato ucciso nel 2006 in un attacco aereo statunitense e si sospetta che un agente di al-Qaeda, su ordine di Bin Laden o di al-Zawahiri, abbia rivelato la sua posizione a informatori americani. Ma al-Zarqawi ha avuto il tempo di trasmettere i suoi insegnamenti e la sua strategia ad Abu Omar al-Baghdadi, uno dei padri fondatori dell’ISIS, sostituito alla sua morte da Abu Bakr al-Baghdadi, che è diventato il nemico di al-Qaeda. Al-Zarqawi non è stato l’unico leader locale a sfidare l’autorità di al-Zawahiri, e di fatto anche quella di Bin Laden. Anche nello Yemen, al-Zawahiri si è scontrato con un potente avversario, Anwar al-Awlaqi, che si considerava un degno successore di Bin Laden, e così è stato anche nel ramo nordafricano.

Ma il più grande fallimento di al-Zawahiri è arrivato nel 2014, quando l’immenso successo dell’Isis, la sua rapida conquista di vaste aree della Siria e dell’Iraq e i suoi teatrini omicidi hanno raccolto decine di migliaia di ammiratori nei Paesi islamici e in Occidente, e hanno svuotato le filiali locali di Al-Qaeda di operatori. Un ramo dopo l’altro, dal Sinai allo Yemen, dall’Afghanistan alla Tunisia, ha disertato al-Qaeda e ha giurato fedeltà ad Abu Bakr al-Baghdadi e all’Isis. Al-Zawahiri è rimasto con i frammenti di un’organizzazione, il suo sostegno finanziario è diminuito drasticamente e persino il suo potente braccio siriano lo ha abbandonato, fondando “Jabhat al-Nusra”, che ha cambiato il suo nome in “Fronte di liberazione a-Sham”. Al-Zawahiri divenne così il leader simbolico di un’organizzazione che aveva perso gran parte del suo prestigio e dello status che aveva elettrizzato migliaia di musulmani in tutto il mondo quando, insieme agli americani e ai mujahidin afghani, aveva condotto con successo una guerra contro l’occupazione sovietica dell’Afghanistan.

Detto questo, l’eliminazione di al-Zawahiri non pone fine alla vita dell’organizzazione di al-Qaeda. Si stima che il prossimo leader sarà Mohammed Salah a-Din Zidane, 62 anni, conosciuto con il nomignolo di Seif al-Adl. Zidane, un egiziano che ha prestato servizio nelle forze speciali del suo Paese ed è stato arrestato nel 1987, era un confidente di Bin Laden che si è opposto alla nomina di al-Zawahiri come secondo in comando.

Da quello che si sa di lui, è un esperto di esplosivi che ha partecipato a decine di attacchi contro le forze americane, ha un’ampia istruzione, parla correntemente inglese ed è un autorevole uomo di organizzazione. Seif al-Adl vive apparentemente in Iran, sotto la supervisione delle Guardie Rivoluzionarie, e ora si tratta di capire se l’Iran continuerà a ospitarlo o deciderà di espellerlo, nel caso in cui venga effettivamente nominato leader di al-Qaeda.

La nomina di un nuovo leader di solito fa presagire un’impennata di attività, nata dal desiderio di lasciare un segno e di consolidare la posizione del nuovo capo. Ma le nuove iniziative organizzative dovranno fare i conti con le circostanze e le condizioni prevalenti in un Medio Oriente che ha imparato alcune lezioni importanti dalla guerra contro l’Isis, con regimi più esperti e con milizie locali che possono opporsi ai regimi locali, ma non sono necessariamente alleate di un’organizzazione ideologica religiosa che mira a stabilire un califfato islamico”. Fin qui Bar’el.

Messaggio a Kabul

Ne scrive Harel: “Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden: il presidente può cambiare, ma la macchina da guerra costruita negli Stati Uniti rimane la stessa. Gli americani hanno una grande pazienza, tempo e risorse illimitate e ampie capacità operative e di intelligence. Alla fine, i principali terroristi del mondo moriranno negli attacchi degli Stati Uniti. È successo domenica al leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, come al suo predecessore Osama bin Laden, al leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi e a Qassem Soleimani, il capo della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Il messaggio di Washington è chiaro: sono tutti uomini segnati, anche se ci vorrà del tempo.

È utile proiettare il potere americano a Kabul dopo l’imbarazzante fuga dalla capitale afghana dello scorso anno (indipendentemente dalla decisione dell’amministrazione Biden di ritirare le forze dal Paese per porre fine a una guerra ventennale). Il fatto che Zawahiri sia stato ospitato dalla leadership talebana è anche una chiara, e forse non particolarmente sorprendente, violazione dell’accordo che l’amministrazione Trump ha firmato a Doha, in Qatar, con i talebani per regolare la cessazione delle ostilità in Afghanistan. In quell’accordo, i Talebani si impegnavano a non sostenere le organizzazioni terroristiche. Zawahiri stesso era “l’Himmler di bin Laden”, ha scritto lunedì l’acclamato giornalista George Packer sul sito web di The Atlantic. Per dirla con le sue parole, “ogni organizzazione dedita alla morte di massa ha bisogno di un direttore operativo senza charme, occhialuto e con gli occhi bianchi, che non ispira nessuno ma fa girare gli ingranaggi dell’omicidio”.

Packer, che ha visto da vicino gli omicidi di Al-Qaeda in Iraq dopo la catastrofica invasione statunitense, ha scritto che la morte di Zawahiri, pur essendo “solo una vendetta per i 3.000 innocenti uccisi” dall’organizzazione l’11 settembre, lo ha lasciato indifferente. “La vendetta è acida perché arriva sempre troppo tardi”: troppo tardi per le vittime di Zawahiri negli Stati Uniti nel 2001 e troppo tardi per le migliaia di musulmani innocenti che sono stati uccisi da al-Qaeda.

I giorni in cui al-Qaeda e lo Stato Islamico colpivano l’Occidente quasi quando volevano sono ormai lontani. Per 15 anni, gli estremisti islamici hanno compiuto attacchi terroristici di massa in Europa, a Parigi, Londra, Istanbul, Bruxelles e in molte altre città. (Ma l’impatto delle due organizzazioni è diminuito dopo l’indebolimento di Al-Qaeda in seguito all’assassinio di Bin Laden nel 2011 e soprattutto dopo il crollo dell’autoproclamato califfato dello Stato Islamico nell’Iraq settentrionale e nella Siria orientale nel 2017.

Dal momento in cui il movimento jihadista si è spostato dall’Europa ai campi di battaglia del Medio Oriente e viceversa, il numero di attacchi è lentamente diminuito. Altre minacce sono salite in cima all’agenda dell’Occidente: la pandemia, la crisi climatica, la competizione con la Cina e ora anche la brutale aggressione della Russia in Ucraina. Gli Stati Uniti, di conseguenza, hanno ridotto il loro coinvolgimento militare in Medio Oriente, anche se non hanno smesso di regolare vecchi conti, come è stato dimostrato questa settimana ancora una volta a Kabul.

Yoram Schweitzer, autorevole esperto di terrorismo presso l’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di Tel Aviv, ha dichiarato martedì ad Haaretz che gli americani non hanno mai abbandonato Zawahiri, anche se negli ultimi anni la sua organizzazione si è concentrata sulla “periferia” – aree a maggioranza musulmana lontane dai Paesi occidentali. Schweitzer ritiene che al-Qaeda continuerà le sue attività terroristiche e che il favorito per la successione a Zawahiri sia Saif al-Adl, un esperto uomo di operazioni che inizialmente era a capo della squadra di sicurezza di bin Laden. Negli ultimi anni è stato imprigionato dagli iraniani, prima di essere rilasciato nel 2015. Si ipotizza che anche lui si trovi attualmente in Afghanistan.

Schweitzer afferma che, sebbene l’eventuale successore di Zawahiri possa cercare di vendicarsi sul suolo occidentale, la capacità di farlo è discutibile. al-Qaeda, osserva, non ha mai vendicato la morte del suo fondatore, bin Laden. Zawahiri stesso ha iniziato come leader della Jihad islamica egiziana, che si è fusa con al-Qaeda alla fine degli anni Novanta. Ha anche trascorso un periodo in prigione in Egitto.

Dopo la morte di bin Laden, Zawahiri ha distribuito molti nastri di propaganda e, nonostante gli scossoni subiti dall’organizzazione con l’ascesa dello Stato Islamico nel 2014, è riuscito a mantenere le alleanze con gli affiliati di al-Qaeda in tutto il mondo musulmano. Sono stati questi gruppi a compiere la maggior parte degli attacchi per l’organizzazione negli anni successivi.

Cosa significa tutto questo per Israele? Sebbene al-Qaeda e lo Stato Islamico abbiano attaccato obiettivi ebraici all’estero nel corso degli anni, Israele non è mai stato un obiettivo principale. Per Israele, la scala delle minacce è chiara. In cima ci sono il terrorismo palestinese in Cisgiordania e quello libanese – e talvolta palestinese – finanziato e diretto dall’Iran.

Il pericolo delle due organizzazioni jihadiste si riflette principalmente nella loro rete di incitamento online, che occasionalmente intrappola gli attivisti locali. La maggior parte di questi sono arabi israeliani, mentre i palestinesi rappresentano una piccola minoranza.

È questo il caso dei tre autori di due dei più recenti attacchi terroristici in Israele: l’accoltellamento e lo speronamento a Be’er Sheva e la sparatoria a Hadera, entrambi a marzo. Due degli assalitori avevano già scontato pene detentive in passato ed erano sulla lista dei sorvegliati del servizio di sicurezza Shin Bet. A quanto pare – conclude Harel – non erano sufficientemente sorvegliati”.