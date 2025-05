Tivoli dedichi un luogo pubblico alla memoria dell’agente Antonio Marino, ucciso dai neofascisti

redazione Modifica articolo

12 Maggio 2025 - 19.41 Tivoli

In occasione del “Giorno della memoria per le vittime del terrorismo”, celebrato il 9 maggio scorso, abbiamo ricordato – tra gli altri – il generale dei Carabinieri Riziero Galvaligi, ucciso dalle Brigate Rosse, e la Guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Marino, assassinato da un attentato neofascista.

In chiusura della cerimonia commemorativa, Gianni Cipriani, giornalista e saggista, già consulente della Commissione parlamentare sul terrorismo e le stragi, ha lanciato un appello affinché la città di Tivoli dedichi un luogo pubblico alla memoria dell’agente Marino.

«Si tratta – ha dichiarato Cipriani – di un atto doveroso, fondato su dati storici e giudiziari incontestabili. La nostra città, Tivoli, non è estranea ai fatti che condussero alla morte di Antonio Marino. Lo dimostrano numerosi atti processuali».

Nel dettaglio:

L’agente Marino fu ucciso da una bomba a mano SRCM , facente parte di una cassa di esplosivi messa a disposizione dei neofascisti da Nico Azzi , aderente al gruppo milanese La Fenice, legato direttamente a Ordine Nuovo.

, facente parte di una cassa di esplosivi messa a disposizione dei neofascisti da , aderente al gruppo milanese La Fenice, legato direttamente a Ordine Nuovo. Dopo l’attentato, alcune di quelle bombe furono trasferite da Milano a Tivoli tramite Paolo Signorelli , leader del circolo neofascista Drieu La Rochelle di Tivoli, anch’esso espressione di Ordine Nuovo, e furono consegnate a Sergio Calore .

, leader del circolo neofascista Drieu La Rochelle di Tivoli, anch’esso espressione di Ordine Nuovo, e furono . L’arsenale fu nascosto in una grotta nei pressi della Villa Adriana , divenuta deposito clandestino della cellula eversiva locale.

, divenuta deposito clandestino della cellula eversiva locale. La connessione operativa tra i gruppi di Milano e Tivoli è stata confermata nella sentenza-ordinanza del giudice Guido Salvini, che ha scritto:“È importante sottolineare che la vicenda delle SRCM, al di là della sua diretta valenza eversiva, testimonia soprattutto come il gruppo La Fenice e il gruppo Drieu La Rochelle di Tivoli fossero cellule operative di un’unica organizzazione in grado di muoversi in più città”.

Per Cipriani, questi elementi provano l’esistenza di una responsabilità storica e morale anche da parte della città di Tivoli:

«Intitolare un luogo della città ad Antonio Marino – ha affermato – significa rendere onore alla verità, riconoscere il sacrificio di un servitore dello Stato, e riaffermare l’impegno della comunità contro ogni forma di eversione e violenza politica».

«La mia proposta – ha concluso – non ha alcun contenuto ideologico, ma è una richiesta civile e istituzionale, fondata su atti giudiziari e già applicata in precedenza, come nel caso dell’intitolazione della piazza di Tivoli Terme al generale Galvaligi. Mi auguro che tutte le forze politiche e sociali vogliano accogliere e sostenere questa iniziativa, e farsi testimoni attivi di una memoria che serve a proteggere il futuro».