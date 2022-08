Taiwan, il Giappone preoccupato per le esercitazioni militari della Cina

globalist

3 Agosto 2022

Il Giappone esprime preoccupazione per le manovre militari della Cina attorno allo Stretto di Taiwan che hanno seguito la visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, nell’isola. Il portavoce del governo Hirokazu Matsuno ha detto in una conferenza stampa che la pace nella regione è importante non solo per il Giappone, ma per l’intera comunità mondiale.

“Ci auguriamo che le questioni che riguardano Taiwan, siano risolte in modo pacifico attraverso il dialogo”, ha proseguito Matsuno, che – alla domanda se l’esecutivo fosse d’accordo con la visita della Pelosi, ha risposto di non essere nella posizione di poter commentare.

Il Paese del Sol Levante mantiene solide relazioni commerciali con l’isola dall’avvio dei rapporti diplomatici con Pechino, nel 1972. Durante il tour asiatico la Pelosi si recherà anche a Tokyo nel fine settimana, la sua prima visita in 7 anni, dove è previsto un incontro con il premier Fumio Kishida.