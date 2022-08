Putin: "Non possono esserci vincitori in una guerra nucleare"

globalist

1 Agosto 2022 - 20.19

La Russia “parte dal fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, conflitto che non dovrebbe mai scatenarsi”.

Così Vladimir Putin in un messaggio ai Paesi che partecipano alla conferenza sul Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, aperto dal segretario generale Onu Antonio Guterres con un drammatico monito sul rischio di uno scontro nucleare.

“Siamo per la parità e sicurezza indivisibile per tutti i membri della comunità mondiale”, dichiara il presidente russo, rilanciando il concetto di sicurezza indivisibile, che dall’origine vede una diversa interpretazione da parte della Russia e degli Stati Uniti.