Gas russo, tensione tra Mosca e Berlino: "Restituiteci la nostra turbina"

18 Luglio 2022 - 12.42

L’azienda russa Gazprom ha chiesto all’azienda tedesca Siemens chiarimenti sulla restituzione di una turbina, in manutenzione in Canada, che sarebbe essenziale per garantire la consegna del gas tramite il gasdotto Nord Stream 1 che scorre sotto il mar Baltico. Secondo un articolo publicato sul quotidiano russo Kommesant e riportato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, la turbina, riparata, è arrivata in Germania domenica e, se non ci sono problemi con la logistica o le dogane, ci vorranno da cinque a sette giorni per la consegna in Russia: troppo tardi, secondo il quotidiano russo, per il riavvio di Nord Stream 1.

Ma come sottolinea Deutsche Welle, “si teme che Mosca possa utilizzare i lavori annuali sul gasdotto, programmati con largo anticipo, per interrompere le consegne di gas in risposta alle sanzioni occidentali sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.