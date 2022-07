Nucleare, l'Iran risponde agli Usa: "Conoscete bene il prezzo delle vostre minacce"

globalist

15 Luglio 2022 - 12.01

La visita di Joe Biden in Medio Oriente è stato l’occasione per riaccendere la tensione tra Usa e Iran sul nucleare di Teheran. “Siamo pronti a qualsiasi cosa” – aveva dichiarato il presidente americano, a proposito del rischio che l’Iran si possa dotare della bomba atomica. In queste ore è arrivata la risposta di Teheran.

L’esercito iraniano ha messo in guardia Stati Uniti e Israele dal minacciare l’uso della forza contro Teheran. “Gli americani e i sionisti conoscono bene il prezzo dell’usare l’espressione `forza contro l’Iran´”, ha dichiarato il generale Abdolfazi Shekarchi, portavoce delle Forze armate della Repubblica islamica, citato dai media iraniani.

“Biden doveva essere assonnato quando ha minacciato l’Iran”, ha aggiunto il generale, “state attenti ai pantaloni dei vostri soldati, potrebbero bagnarsi nel Golfo Persico”.