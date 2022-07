Violenza sessuale, Kevin Spacey si dichiara innocente: è accusato di 5 abusi

globalist

14 Luglio 2022 - 12.04

Kevin Spacey si è dichiarato non colpevole in tribunale a Londra per un’udienza preliminare, in cui deve rispondere delle accuse di violenza sessuale che gli hanno mosso tre uomini

Rilasciato dopo una prima udienza quasi un mese fa, l’attore protagonista – tra gli altri – della serie House of Cards è stato perseguito per quattro aggressioni sessuali su tre uomini tra marzo 2005 e aprile 2013. L’attore di 62 anni è in particolare accusato di aver costretto uno di loro ad attività sessuale con penetrazione senza il suo consenso, capo di imputazione diverso dallo stupro (che comporta la penetrazione con un pene) nella legge inglese.

Spacey si è dichiarato non colpevole di tutte e cinque le accuse contro di lui. A quanto trapelato, alcuni fatti sono stati commessi nel quartiere Lambeth di Londra, dove si trova il teatro Old Vic, di cui è stato direttore artistico dal 2004 al 2015. Dopo il via libera dell’accusa, l’attore si è detto “deluso” ma ha annunciato la sua intenzione di comparire di fronte alla giustizia britannica per “dimostrare la sua innocenza”. “Il signor Spacey nega vigorosamente qualsiasi atto criminale in questo caso”, ha dichiarato il 16 giugno il suo avvocato, Patrick Gibbs. “Deve rispondere a queste accuse per andare avanti con la sua vita”.

Le accuse a suo carico sono state mosse sulla scia del movimento #MeToo e dello scandalo Weinstein, dal nome del produttore cinematografico americano preso di mira da numerose accuse di molestie e aggressioni sessuali, rivelate nell’autunno del 2017. Hanno avuto gravi conseguenze sulla carriera del due volte attore premio Oscar (per American Beauty e I soliti sospetti).

Negli Stati Uniti, Kevin Spacey era stato accusato di aggressione indecente e violenza sessuale nello stato del Massachusetts, sulla costa orientale. Era accusato di aver, nel luglio 2016, messo le mani sui genitali di un 18enne impiegato in un bar, dopo averlo fatto bere. Ma le accuse sono state ritirate a luglio 2019.

Alla fine di maggio, è comparso davanti a un giudice di New York per un’udienza procedurale in una causa civile intentata dall’attore Anthony Rapp, che lo ha accusato di avergli fatto avances sessuali quando era un ragazzo. Kevin Spacey aveva negato e l’azione è stata archiviata nel procedimento penale.