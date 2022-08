Kevin Spacey nei guai: dovrà risarcire 31 milioni ai produttori di "House of Cards"

globalist

5 Agosto 2022 - 11.27

Kevin Spacey dovrà risarcire 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha licenziato dalla serie House of Cards, dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti. Lo ha stabilito un giudice a Los Angeles respingendo il ricorso dell’ex protagonista.

La sentenza è l’ultimo colpo per l’attore e arriva a poche settimane dalla sua comparizione in un tribunale britannico per rispondere alle accuse di molestie su tre uomini, negate da Spacey.

Mrc, la società di produzione che ha realizzato la famosa serie sugli intrighi politici di Washington trasmessa da Netflix, ha chiesto il risarcimento dopo aver espulso la star dal ruolo principale ed di conseguenza aver riconfigurato la sesta stagione dello show, tagliandola da 13 a otto episodi.