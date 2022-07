Provocazione in Germania: donne intossicate con la droga dello stupro alla festa della Spd

globalist

9 Luglio 2022 - 21.32

Una provocazione politica, o forse qualcuno che ha cercato di sfruttare la situazione di caso. Ma sicuramente i socialdemocratici tedeschi sono vittime.

Alla festa dell’estate del gruppo parlamentare dei socialdemocratici tedeschi a Berlino diverse donne sono state colpite da un attacco con le cosiddette “gocce KO”, una droga liquida insapore facilmente mescolabile alle bevande e che dà una serie di effetti indesiderabili, dalla perdita di memoria a breve termine allo svenimento.

Ne ha scritto per primo il Tagesspiegel. L’evento si è tenuto mercoledì in cancelleria e, oltre ai deputati, vi ha partecipato anche il cancelliere Olaf Scholz. L’indagine partita dopo la denuncia presentata da 8 donne.

Diverse donne drogate con la cosiddetta “knockout drops”, termine che nello slang tedesco indica diversi tipi di “droga dello stupro”, durante la festa estiva del gruppo parlamentare della Spd che si è svolta mercoledì al Tiergarten a Berlino.

La notizia è stata riportata per primo dal Tagesspiegel, che ha citato una chat interna della Spd di cui ha preso visione, in cui si diceva che “sono 8 le persone colpite, un caso confermato da un test”, e la notizia è stata poi ripresa anche da altre testate.

Almeno cinque casi confermati dalla polizia

La polizia di Berlino sta indagando. Un portavoce della polizia ha riferito all’emittente Rbb che “diverse donne hanno lamentato nausea e vertigini” e la stessa testata riporta che i casi confermati dalla polizia sono al momento cinque. Rbb spiega che le cosiddette “gocce knockout” sono farmaci che sedano o rendono le vittime indifese e causano perdita di memoria. La polizia avverte spesso dei casi di criminali che mescolano le sostanze nelle bevande alle feste o nei club per rubare o abusare sessualmente delle vittime. E le indagini sono considerate difficili perché le vittime spesso non riescono a ricordare l’accaduto.

Leader Spd: “Evento scandaloso, chi sa denunci”

“Si tratta di un evento scandaloso, che abbiamo immediatamente denunciato alla polizia del Bundestag”, ha affermato il leader del gruppo parlamentare Spd Mathias Martin in un messaggio ai membri del Bundestag citato da Tagesspiegel. “Raccomandiamo a eventuali altre persone colpite di riferirlo immediatamente alla polizia”, ha aggiunto. Un portavoce dei socialdemocratici ha assicurato come si stia facendo tutto il possibile per fare chiarezza sull’accaduto.

La prima denuncia da una 21enne –

A far scattare le indagini è stata la denuncia da parte di una 21enne, la quale ha raccontato di essere stata alla festa, a cui avevano partecipato circa mille persone, e ha preso delle bevande analcoliche e cibo, ma di sera si è sentita male, con vertigini. Ha aggiunto che l’indomani non riusciva più a ricordare quanto accaduto la sera prima e si è fatta esaminare in ospedale; da qui ha allertato la polizia sporgendo denuncia contro ignoti.

Alla festa presente anche il cancelliere Scholz

Alla festa di mercoledì era presente anche il cancelliere dedesco Olaf Scholz e c’erano i parlamentari della Spd. Prima della pandemia, alla festa estiva partecipavano sempre molti ospiti esterni. Quest’anno, invece, oltre allo staff dell’evento erano presenti solo i membri del partito, ovvero membri del Parlamento e dipendenti del Bundestag e dei collegi elettorali.