La Spd incoraggia Letta e tutto il Pd: "Le elezioni si possono ancora vincere, tutto è aperto"

19 Settembre 2022 - 16.50

L’ Spd tedesco segue con grande interesse lo sviluppo della campagna elettorale italiana e il segretario Lars Klingbeil, parlando a Berlino in conferenza stampa con il suo omologo del Pd Enrico Letta, ha ribadito la vicinanza e l’ottimismo in vista del voto del 25 settembre.

«Siamo a sei giorni dalle elezioni in Italia. Sono elezioni che hanno un grande significato ben oltre l’Italia. La preoccupazione c’è, ma dico anche per esperienza personale che una corsa elettorale anche negli ultimi metri si può molto muovere. Con il Pd c’è collaborazione e amicizia». Klingbeuil ha anche detto che «sarebbe davvero un segnale importante se domenica» in Italia vincesse Letta «e non Meloni, che come post-fascista porterebbe l’Italia su un cammino sbagliato».