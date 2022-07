G20, gli Usa attaccano la Russia: "Un affronto all'ordine internazionale"

globalist

6 Luglio 2022 - 16.14

Gli Stati Uniti attaccano Mosca per l’invasione dell’Ucraina e affermano che “l’affronto all’ordine internazionale non può andare avanti”. Lo afferma il segretario di Stato Usa Antony Blinken in vista della riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Indonesia.

“Washington continuerà a ritenere Mosca responsabile dell’ingiusta guerra contro l’Ucraina – aggiunge -, in tutte le istituzioni e organi multilaterali. La guerra della Russia prende in giro la Carta dell’Onu. Noi affronteremo le immense sfide umanitarie derivanti dal conflitto”.