Copenaghen, attacco terroristico in un centro commerciale: ci sono morti

globalist

3 Luglio 2022 - 19.41

Preroll

A Copenhagen, in Danimarca, colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un grande centro commerciale, il “Fields”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese, che ha arrestato un danese di 22 anni. Quest’ultimo avrebbe agito da solo. “Siamo presenti in gran numero e massicciamente al Fields, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari”, riferiscono gli agenti, che non escludono la pista del terrorismi.

Middle placement Mobile

“Mi sono buttato a terra, ho sentito 15 spari”, ha raccontato un testimone. La polizia ha isolato tutta l’isola di Amager. dove si trova il centro commerciale.



Dynamic 1

Il racconto dei testimoni

Un testimone che si trovava nel centro commerciale ha riferito di avere sentito almeno 15 spari. “Mi hanno urlato di sdraiarmi perché qualcuno stava sparando. Sono andato sotto il bancone del bar e mi sono sdraiato e sono rimasto lì immobile, fino all’arrivo della polizia”, ha raccontato una delle persone che era nel centro commerciale.

Dynamic 2

“Era tutto irreale, come in un film”. Un’altra testimone oculare, che era con un’amica in un ristorante all’ultimo piano, ha riferito di aver visto molte persone in preda al panico precipitarsi improvvisamente verso l’uscita.