Una corvetta russa viola le acque territoriali danesi, Copenaghen reagisce: "Bullismo inaccettabile"

17 Giugno 2022 - 19.07

Le solite provocazioni di Putin: una corvetta russa la scorsa notte ha violato due volte le acque territoriali danesi. L’incidente, secondo quanto riferiscono le forze armate danesi, è avvenuto a nord di Christiansø al largo di Bornholm. Immediata la reazione di Copenaghen che oggi ha avuto un colloquio con l’Ambasciatore della Russia in Danimarca.

«La Russia ancora una volta non rispetta le regole internazionali non rispettando i confini. E’ stato comunicato in termini molto chiari all’Ambasciatore russo che questo tipo di azione è del tutto inaccettabile», ha affermato il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod in una nota.

Le violazioni delle acque territoriali danesi, ricorda ancora il ministero, sono avvenute non molto tempo dopo che un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo danese. «Lasciatemi essere chiaro: i metodi da bulli non funzionano contro la Danimarca. Non accetteremo quel tipo di provocazione russa. Ecco perché rispondiamo in modo coerente e tempestivo. Penso che sia significativo che mentre noi in Danimarca celebriamo la democrazia, il dialogo libero e la democrazia la Russia scelga di andare avanti con tali provocazioni con navi militari. Questo tipo di azione parla da sé», ha aggiunto Kofod.