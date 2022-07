Il Kosovo duro con la Serbia: "Deve capire che la nostra indipendenza è irreversibile"

globalist

1 Luglio 2022 - 23.23

Preroll

Tornerà la destabilizzazione nei Balcani? Per la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, la Serbia deve capire al più presto che «l’indipendenza del Kosovo è irreversibile».

OutStream Desktop

Top right Mobile

In dichiarazioni oggi alla Cnn riprese in parte dalla stampa serba, Osmani ha detto che «il reciproco riconoscimento è il punto centrale del dialogo» fra Belgrado e Pristina, e che «quanto prima la Serbia capirà che l’indipendenza del Kosovo è una realtà irreversibile, tanto meglio sarà per loro, per i rapporti reciproci, come pure per la pace e la stabilità, per l’intera regione».

Middle placement Mobile

La presidente ha affermato che Pristina è impegnata a fare ogni cosa con l’obiettivo dell’integrazione euroatlantica, mentre la Serbia a suo dire va contemporaneamente verso Mosca e verso la Ue.