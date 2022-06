Stoltenberg non sta nella pelle: "Finlandia e Svezia lavoreranno con la Turchia contro il terrorismo"

globalist

29 Giugno 2022 - 12.06

Jens Stoltenberg è contento dell’intesa trovata tra Turchia, Finlandia e Svezia, un accordo che garantirà l’ingresso dei due paesi scandinavi nella Nato. Il Segretario generale dell’Alleanza, ha esplicitamente parlato di “terrorismo” riferendosi all’intesa sull’estradizione dei curdi verso Ankara.

“La Finlandia e la Svezia hanno già adottato misure per rafforzare la loro legislazione sul terrorismo. Penso che questo accordo sia estremamente importante perché riflette l’impegno che dobbiamo stare insieme come alleati per affrontare tutte le nostre preoccupazioni in materia di sicurezza, inclusa ovviamente anche la lotta al terrorismo”.

“Finlandia e la Svezia lavoreranno ancora più strettamente con la Turchia su questioni relative allo scambio di informazioni e in generale nella lotta al terrorismo. Abbiamo anche una sessione domani a questo vertice, dove affronteremo le sfide del Sud e il terrorismo e ci aspettiamo che sia una decisione molto importante in cui gli alleati esprimeranno il loro impegno ad affrontare anche le preoccupazioni per la sicurezza che la Turchia ha posto”.