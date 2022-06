Ucraina, Sanchez attacca Putin: "La sua è una violazione del diritto internazionale e dei nostri valori"

globalist

28 Giugno 2022 - 19.16

Pedro Sanchez, Primo ministro spagnolo, in una dichiarazione congiunta con il presidente Usa Biden, al termine del loro vertice bilaterale a La Moncloa, ha parlato della guerra in Ucraina puntando il dito contro Vladimir Putin. “Ha commesso una violazione del diritto internazionale e un attacco frontale ai nostri valori condivisi”.

“Scopo del summit nato in corso a Madrid è affermare la nostra difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole”. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina “tutti gli alleati della Nato hanno risposto con decisione rafforzando il fianco Est” ma è ora necessario “che l’alleanza riconosca l’importanza del fianco Sud in una strategia a 360 gradi”.

Biden ha risposto a Sanchez assicurandogli che la Nato “si sta rafforzando contro le minacce provenienti da Sud» e che «si concentra su tutti i settori, per terra, per aria e per mare”. Sanchez, da parte sua, ha sottolineato il contributo della Spagna al rafforzamento del fianco Est con il raddoppio dei militari schierati in Lettonia.