Sanchez attacca i franchisti di Vox: "Voi, Salvini, Le Pen e Putin non la farete franca, l'Europa prevarrà"

16 Marzo 2022 - 15.26

Sovranisti amici di Putin, in Italia come in Spagna. Proprio su questo c’è stato uno scontro tra il premier spagnolo Sanchez e l’estremista di destra post franchista Abascal, leader di Vox.

Il premier socialista ha accusato l’estremista di destra di interpretare un atteggiamento molto funzionale ai disegni di Putin: dividere le società democratiche. Sanchez ha poi aggiunto: “L’Europa prevarrà, Salvini, Le Pen, tu e Putin non la farete franca”.

Sanchez ha preso di mira l’estremista amico di Giorgia Meloni, durante un dibattito al congresso in cui si doveva raggiungere un importante accordo per fronteggiare le conseguenze economiche scatenato proprio dalla guerra di Putin.

Abascal aveva accusato il governo di offrire solo “briciole e bugie“, e a quel punto si è scatenata la durissima risposta di Sanchez:



“L’Europa è unita nella risposta all’aggressione di Putin, nella solidarietà con il popolo ucraino e nella risposta comune per poteri difendere dal punto di vista economico e sociale”.

📺 TV en DIRECTO | Sánchez, a Abascal: "¿Qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini, Le Pen en Francia y si en España ustedes tuvieran algún tipo de responsabilidad? Sería la muerte de Europa, porque representan lo opuesto a la Europa actual" https://t.co/hdoJJhf6mu pic.twitter.com/mqAxB1uZY5 — EL PAÍS (@el_pais) March 16, 2022

E ha proseguito: “Mi chiedo cosa vorrebbe Vladimir Putin in Europa. Vorrebbe esattamente quello che tu (Abascal, ndr) stai facendo. Vorrebbe che l’Europa non fosse unita ma divisa. Putin vorrebbe che la società europea e quella spagnola fossero scoraggiate,. Vorrebbe che ci fossero manifestazioni come quelle che voi estremisti di destra state promuovendo non contro l’invasione e la guerra in Ucraina, ma contro i governi che sono contro l’invasione e questa guerra”.

Sanchez ha poi concluso: “Come sarebbe l’Europa se Salvini governasse in Italia, Le Pen in Francia e se la destra avesse qualche responsabilità nel governo in Spagna? Sarebbe la morte dell’Europa. Voi rappresentate tutto ciò che è contrario all’Europa: rappresentate l’intolleranza e la mancanza di argomenti, ecco perché Putin in questi anni ha appoggiato tutti coloro con cui vi riunivate. Putin vorrebbe in Europa governi autoritari, ma l’Europa prevarrà Salvini, Le Pen tu e Putin non la farete franca” – ha concluso tra gli applausi di gran parte del parlamento.