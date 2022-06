Aborto, l'ira di Biden non si placa: "La decisione della Corte Suprema dolorosa e devastante"

globalist

25 Giugno 2022

Aborto, l’America oscurantista con i giudici eletti da Trump ha riportato il paese 50 anni indietro. “Penso che la Corte Suprema abbia preso «decisioni tremende». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, riferendosi alla sentenza contro l’aborto e a quella contro le restrizioni al porto d’armi.

«Ieri ho parlato della scioccante decisione della Corte Suprema di abolire Roe versus Wade, se ne è parlato molto a casa nostra», ha detto il presidente, toccando l’argomento aborto.

Mia moglie «Jill e io sappiamo quanto questa decisione sia dolorosa e devastante per tanti americani. E’ una decisione che verrà applicata dagli Stati. La mia amministrazione si concentrerà su come la gestiranno, e se violeranno altre leggi, come non permettere di viaggiare in altri stati per accedere ai servizi della sanità. Intraprenderemo azioni per proteggere i diritti delle donne e la salute riproduttiva», ha detto Biden, citato dalla Cnn.