Aborto, in Arizona le proteste arrivano al Senato: i manifestanti tentano l'assalto, fermati dalla polizia

globalist

25 Giugno 2022 - 17.08

Preroll

Negli Usa proseguono le proteste per la decisione della Corte Suprema sul diritto costituzionale all’aborto. A Phoenix, in Arizona, la polizia ha disperso con i lacrimogeni migliaia di manifestanti pro-aborto che si sono radunati venerdì notte davanti al palazzo del Congresso dell’Arizona, per protestare contro la decisione della Corte Suprema che ha revocato il diritto all’interruzione di gravidanza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo i media locali, alcune persone hanno tentato di rompere le finestre del palazzo del Senato, costringendo i soldati a intervenire con i lacrimogeni. Un video girato dalla senatrice statale repubblicana Michelle Ugenti-Rita ha mostrato gli incidenti dentro Capitol, con i soldati in assetto di guerra a proteggere l’edificio, scene che hanno ricordato, anche se in tono minore, l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.