Ucraina, Medici Senza Frontiere denuncia: "Nessuna pietà per i civili"

24 Giugno 2022 - 10.38

I dati medici e le testimonianze dei pazienti evacuati dal treno adibito a clinica d’urgenza di Medici Senza Frontiere «mostrano la vergognosa mancanza di protezione dei civili della guerra in Ucraina. Oltre il 40% dei feriti di guerra trasferiti in treno è rappresentato da anziani e bambini con ferite da esplosione, amputazioni traumatiche, lesioni da schegge e da arma da fuoco. Si tratta di un’evidente mancanza di protezione delle persone civili in guerra e di una grave violazione del diritto internazionale umanitario». Lo sostiene Msf nel suo rapporto «Nessuna pietà per i civili».

“Le ferite e i racconti dei nostri pazienti mostrano indiscutibilmente la sconvolgente sofferenza che la violenza indiscriminata di questa guerra sta infliggendo ai civili – dichiara Christopher Stokes, coordinatore dell’emergenza di Msf in Ucraina – Molte delle persone a bordo del treno di Msf sono state ferite in seguito ad attacchi militari che hanno colpito zone residenziali. Anche se non possiamo confermare l’intenzione di colpire i civili, la decisione di usare armi pesanti su aree densamente popolate comporta inevitabilmente, e quindi consapevolmente, la loro uccisione o ferimento”.

Dai racconti dei pazienti di Msf sono emersi dettagli strazianti: civili colpiti da spari durante evacuazioni o attaccati mentre cercavano di lasciare le zone di guerra; bombardamenti indiscriminati che hanno ucciso e mutilato chi viveva e si rifugiava in aree residenziali; anziani vittime di violenza, attaccati direttamente nonostante la loro condizione di vulnerabilità; le ferite sono spesso estese e orribili, vengono colpiti indiscriminatamente uomini, donne, bambini, giovani o anziani.