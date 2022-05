Acciaieria Azovstal: Kiev chiede a Msf di aiutare i militari ucraini intrappolati

globalist

6 Maggio 2022 - 12.54

Kiev fa appello a Medici Senza Frontiere. Il Ministero per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati ha chiesto all’organizzazione Medici Senza Frontiere (Msf) di organizzare una missione per salvare i militari ucraini che difendono l’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo riferisce il servizio stampa di Msf citato da Interfax Ukraine.

“Le miserabili condizioni in cui si trovano tutte le persone circondate ad Azovstal, la mancanza di accesso alle cure mediche, il deterioramento delle loro condizioni fisiche e psicologiche sono una chiara violazione dell’articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite”, ha detto il vice primo ministro dell’Ucraina Iryna Vereschuk in una lettera al presidente di Msf in Ucraina Michel-Olivier Lacharite'”

“Sulla base dei principi che guidano Msf, il Ministero della reintegrazione chiede di formare una missione per evacuare i difensori di Mariupol, che sono nell’impianto metallurgico. Valutare le loro condizioni fisiche e mentali, raccogliere le prove delle condizioni in cui si trovano, e fornire assistenza medica agli ucraini i cui diritti umani sono stati violati dalla Federazione Russa”, ha aggiunto Vereschukh.