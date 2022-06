Gas russo, la disperazione della Germania: "Molte aziende potrebbero chiudere"

globalist

24 Giugno 2022 - 14.43

Preroll

Se in Italia filtra cauto ottimismo sullo stoccaggio delle riserve di gas, in Germania la situazione sembra essere decisamente più seria. Se le forniture di gas russo rimarranno basse come lo sono ora, alcune industrie dovranno chiudere se non ce ne sarà a sufficienza in inverno. Lo ha affermato il ministro dell’economia tedesco Robert Habeck al Der Spiegel. Habeck ha prospettato la possibilità di ulteriori agevolazioni per le aziende e le persone colpite dalla mancanza di gas, ma ha avvertito che non sarà possibile assorbire tutti gli effetti, si legge su Der Spiegel.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Le aziende rischiano di dover interrompere la produzione e licenziare i loro lavoratori, e le persone di doversi indebitare per riuscire a pagare le bollette, diventerebbero più povere”, ha detto Habeck, spiegando che tutto questo fa parte della strategia del presidente russo Vladimir Putin di dividere il paese. Questo è “il miglior terreno fertile per il populismo, che ha lo scopo di minare la nostra democrazia liberale dall’interno”, ha detto Habeck, aggiungendo che i piani di Putin non devono realizzarsi.

Middle placement Mobile

Il numero uno di E.ON, Leonhard Birnbaum, ha affermato a WirtschaftsWoche che la Germania dovrebbe esplorare tutte le opzioni per incrementare la produzione domestica di gas, incluso il fracking. “Dobbiamo studiare senza tabù tutte le soluzioni per migliorare le cose” ha detto il Ceo, pur ammettendo che un modesto aumento della produzione interna non sarebbe decisivo, ma solo un contributo alla causa. Fino ad aprile il Governo ha escluso di aprire le porte al fracking.