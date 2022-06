Aborto, Beghin (Movimento 5 Stelle): "Dalla Corte Suprema Usa attentato alla libertà delle donne"

globalist

24 Giugno 2022 - 19.56

Preroll

«La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto rappresenta una clamorosa involuzione e un attentato alla libertà delle donne. Auspico che l’amministrazione americana possa trovare delle soluzioni legali per garantire a tutte le donne di ogni censo, razza ed età quelle libertà che oggi le vengono negate»

OutStream Desktop

Top right Mobile

. Così in una nota, Tiziana Beghin, capo-delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Middle placement Mobile

“Purtroppo sono sempre le donne più fragili, più povere e più deboli a soffrire le conseguenze di sentenze liberticide come questa. Questa decisione va considerata come un ammonimento anche per noi europei: mai dare per scontati i diritti, mai”, conclude la nota.