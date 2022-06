Francia, discendenti di Napoleone fanno causa a un deputato francese di Marine Le Pen

globalist

23 Giugno 2022 - 16.10

Joséphine de Beauharnais era la moglie di Napoleone Bonaparte e – a distanza di parecchie generazioni – alcuni suoi discendenti hanno fatto causa a un deputato francese per aver usato il nome di famiglia senza autorizzazione.

Emmanuel Taché, che ha vinto il suo seggio alle elezioni legislative francesi dello scorso fine settimana per il partito di estrema destra del Rassemblement national di Marine Le Pen, ha aggiunto il suffisso nobiliare “de la Pagerie” al proprio nome negli ultimi 30 anni.

Ma tre membri della famiglia Tascher de la Pagerie, gli ultimi della loro stirpe, affermano di aver promesso al padre sul letto di morte di proteggere il nome di famiglia e che Monsieur Taché de la Pagerie deve smettere di usarlo.

“Abbiamo avviato un’azione legale per la protezione del nome patronimico” presso il tribunale giudiziario di Nîmes, ha dichiarato Frédéric Pichon, l’avvocato del ricorrente. L’udienza per fissare la data del processo si terrà l’8 luglio. I querelanti chiedono a Monsieur Taché un risarcimento simbolico di 1 euro o una multa di 500 euro per ogni giorno in cui continuerà a chiamarsi de la Pagerie.

Il politico Taché de la Pagerie ha dichiarato ai giornalisti questa settimana che non c’è nulla di strano nel fatto che abbia cambiato il suo cognome, e che ha compilato i documenti ufficiali del Ministero degli Interni prima di diventare un candidato alle elezioni indicando il suo nome di nascita – Emmanuel Taché – e il nome che preferisce usare – Emmanuel Taché de la Pagerie.

Il suo avvocato sostiene che Taché ha cambiato il suo nome quando da giovane lavorava nei media e nella moda per Pierre Cardin e che l’unica restrizione era che non poteva trasmettere legalmente il nome ai suoi figli.

I discendenti dell’imperatrice Joséphine – il cui nome di nascita era Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie – affermano che esiste “un rischio significativo di confusione agli occhi del pubblico” con il politico di estrema destra, anche se le grafie dei due nomi sono diverse.