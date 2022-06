La Casa Bianca: "Spaventoso che Mosca non escluda pena di morte per gli americani catturati"

globalist

21 Giugno 2022 - 22.31

Preroll

La Casa Bianca definisce «spaventoso» il fatto che la Russia non escluda l’applicazione della pena di morte nei confronti di due cittadini americani detenuti dopo essersi offerti volontari per combattere in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Stiamo ancora cercando di saperne di più su queste due persone», ha affermato John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale.

Middle placement Mobile

«È spaventoso che un funzionario pubblico in Russia abbia persino suggerito la pena di morte per due cittadini americani che si trovavano in Ucraina. E continueremo a cercare di sapere ciò che possiamo al riguardo», ha aggiunto. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la pena di morte non può essere esclusa, ma che la decisione spetta ad un tribunale e non al Cremlino.