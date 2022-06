Armi all'Ucraina: il M5s convoca d'urgenza il consiglio nazionale

globalist

21 Giugno 2022 - 14.26

È in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d’urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla risoluzione relativa alle comunicazioni che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà nell’Aula del Senato questo pomeriggio in vista del prossimo Consiglio Ue.

A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è rappresentato dal coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all’Ucraina.

Secondo alcune fonti parlamentari, il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento “sfumato” sulla consultazione delle Camere.

Sospesa fino alle 14 la riunione di maggioranza che sta limando il testo della risoluzione sulle comunicazioni del premier Draghi, previste nel pomeriggio al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo. A dirlo è stato il senatore della Lega, Stefano Candiani uscendo da Palazzo Cenci. Il nodo, ha riferito, è il riferimento al coinvolgimento del Parlamento e a come citarlo nel testo.

Coinvolgere il Parlamento. Più di quanto fatto finora. Nei passaggi essenziali, come potrebbero essere quelli su nuovi invii di armi, che comunque non sarebbero esplicitamente citate. Non basta una riunione fiume, di un intero pomeriggio, per trovare la sintesi con le istanze M5S ed evitare che la maggioranza si spacchi sul sostegno dell’Italia all’Ucraina, su cui Mario Draghi tornerà a chiedere nel pomeriggio la massima unità alle Camere, prima di volare a Bruxelles per il Consiglio europeo.