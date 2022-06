L'Ucraina fa autogol: vietati libri e prodotti editoriali di Russia e Bielorussia e eclusi i musicisti russi

globalist

19 Giugno 2022 - 19.09

Preroll

Un autogol, speriamo frutto solo dell’emotività del momento, perché la cultura era e resta uno strumento di pace e di fratellanza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma adesso l’Ucraina vuole bandire la cultura russa. Lo ha fatto vietando con due diversi disegni di legge velocemente approvati dal Parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, l’importazione e la distribuzione di libri e prodotti editoriali da Russia, Bielorussia e «territori temporaneamente occupati», oltre che dei volumi in russo provenienti anche da altri Paesi.

Middle placement Mobile

Contemporaneamente, è stata imposta a tempo indefinito l’esclusione di tutti i musicisti che hanno la cittadinanza russa dalle esibizioni pubbliche, concerti e manifestazioni.

Dynamic 1

Per gli artisti però c’è una lista bianca: dal divieto sono esclusi tutti coloro che hanno condannato l’invasione di Mosca e che entrano in un elenco di cui si occuperà direttamente un’istituzione come il Consiglio nazionale di Sicurezza e Difesa.

Per essere ammessi e ottenere un permesso, bisognerà presentare una domanda ufficiale al Servizio di sicurezza ucraino. La lista sarà resa pubblica e aggiornata.

Dynamic 2

La breve discussione parlamentare che ha portato alle nuove regole – il testo è stato presentato dal primo ministro Denis Shmygal lo scorso 11 maggio – dimostra la determinazione di Kiev a voltare pagina e a difendere l’identità nazionale su più piani, non solo quello militare. Tanto più di fronte alla russificazione forzata che gli invasori stanno compiendo nei territori occupati, a cominciare dai programmi scolastici.

A dimostrazione che i tempi sono definitivamente cambiati, anche la decisione di Kiev di aumentare l’utilizzo della lingua ucraina in radio e tv: le trasmissioni radiofoniche dovranno tenere conto che la quota di canzoni in lingua nazionale dovrà arrivare al 40% dall’attuale 35%. E in ucraino dovrà essere anche il 75% del volume giornaliero dei programmi, compresi i notiziari e gli approfondimenti.

Dynamic 3

Del nuovo corso ha parlato anche il presidente Volodymyr Zelensky. Due giorni fa ha annunciato che l’Ucraina introdurrà i visti per i cittadini russi a partire dal primo luglio, «per contrastare le minacce senza precedenti alla sicurezza nazionale, alla sovranità e all’integrità territoriale del nostro Stato».