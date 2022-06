globalist

16 Giugno 2022 - 23.00

Un oligarca in abiti ecclesiastici. Ma adesso la Chiesa ortodossa russa ha definito «assurde» le sanzioni contro il suo leader, il patriarca Kirill, imposte dalla Gran Bretagna per il suo sostegno all’intervento militare di Mosca in Ucraina. Lo scrive la Bbc.

«I tentativi di intimidire il primate della Chiesa russa con qualcosa o di costringerlo a rinunciare alle sue opinioni sono insensati, assurdi e poco promettenti», ha scritto su Telegram il portavoce della chiesa Vladimir Legoyda. (