Il patriarca Kirill è il braccio armato di Putin. Esorta i fedeli ad arruolarsi: "Se muori sarai con Dio"

23 Settembre 2022 - 11.56

“Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”: il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill esorta così gli uomini della Federazione alla mobilitazione lanciata dal presidente Vladimir Putin, invitando i fedeli a “non avere paura della morte”.

Lo riporta in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta.

“Non ci sarà la mobilitazione in Bielorussia”. Lo ha detto il presidente Alenxander Lukashenko. “Questa mobilitazione è in Russia. Il fatto è che l’Occidente sta cercando di immaginare cosa stiamo facendo. Non ci sarà una mobilitazione. E’ una bugia”, ha detto secondo l’agenzia bielorussa Belta, ripresa dalla Tass.