Putin compie 70 anni e l'amico patriarca Kirill invita a pregare per la sua salute

7 Ottobre 2022 - 09.54

In occasione del settantesimo compleanno di Vladimir Putin, il patriarca della chiesa ortodossa Kirill ha invitato i russi e il clero a «pregare per la salute» del presidente della Russia. È quanto si legge – come riporta l’agenzia Unian – sul sito della Chiesa ortodossa russa, che ha predisposto due differenti preghiere.

«Il patriarca Kirill – si legge nel messaggio – ha ritenuto necessario che tutti i credenti offrissero in questo giorno una diligente preghiera per la salute del capo dello Stato russo. I sacerdoti pregheranno per la salute del presidente il giorno del suo compleanno, il 7 ottobre, e il giorno successivo, quando si festeggia Sergio di Radonezh», uno dei Santi più amati in Russia.