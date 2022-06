Ucraina, i russi catturano due americani: sono due militari che hanno combattuto in Iraq

globalist

15 Giugno 2022 - 18.45

Due combattenti americani sono stati catturati dall’esercito russo in Ucraina per la prima volta dall’inizio del conflitto. Lo confermano fonti al Daily Telegraph. Si tratterebbe di Robert Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni.

La cattura sarebbe avvenuta la scorsa settimana alla periferia di Kharkiv, secondo fonti citate martedì dal Daily Telegraph. I due sono entrambi originari dell’Alabama. Drueke ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti in Iraq. I due erano partiti alla volta dell’Ucraina come volontari per aiutare le forze di Kiev.