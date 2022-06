Israele, esercito e coloni: un patto di ferro

Umberto De Giovannangeli

13 Giugno 2022 - 16.25

Preroll

Un comandante dell’esercito, che dovrebbe rappresentare l’intero paese, che tra gli applausi proclama che “l’esercito e i gli insediamenti sono una cosa sola”. Esercito e insediamenti: un connubio esplosivo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La denuncia di Haaretz

Middle placement Mobile

“Quando il comandante della Brigata Samaria partecipa a una conferenza civile in un insediamento e dice, tra gli applausi, che “l’esercito e gli insediamenti sono una cosa sola”, non sorprende sapere che negli ultimi mesi c’è stato un forte aumento della violenza dei coloni contro i palestinesi nel suo settore. Questo è ciò che accade quando i coloni sentono che non c’è legge e non c’è giudice.

Dynamic 1

La Divisione Giudea e Samaria ha identificato diversi siti chiave da cui i coloni lanciano attacchi contro i palestinesi. Il più importante ricade sotto la responsabilità del comandante della Brigata Samaria, il col. Roi Zweig, che sta completando il suo secondo anno di lavoro.

L’elenco degli incidenti avvenuti nel suo settore comprende decine di coloni che hanno attaccato i palestinesi nel villaggio di Qusra; un bambino di due mesi a cui è stato spruzzato dello spray al peperoncino vicino a Sebastia; coloni che hanno scatenato una rissa con i palestinesi nel villaggio di Urif, lanciando pietre contro una moschea locale e rompendo le finestre; coloni che sono entrati in un caffè a Hawara, vandalizzando la proprietà e distruggendo la merce. Sotto il comando di Zweig, Hawara è diventata un luogo importante sia per i pogrom dei coloni contro i palestinesi sia per il lancio di pietre da parte dei palestinesi. Da settimane infuria una “guerra delle bandiere” del tutto insensata, dopo che Zweig ha deciso di inserire l’esercito nella campagna contro l’esposizione delle bandiere palestinesi in Cisgiordania. L’esercito ha esacerbato la situazione bloccando le strade del villaggio per circa una settimana, occupando edifici e appendendo bandiere israeliane. Inoltre, due degli incidenti più significativi avvenuti in Cisgiordania negli ultimi anni hanno avuto luogo nel settore di Zweig: la creazione dell’avamposto di insediamento di Evyatar e il radicamento di una yeshiva sul sito dell’insediamento evacuato di Homesh. Zweig è un’ulteriore prova del pericoloso processo che l’esercito sta attraversando. Qualche mese fa, ha tenuto un discorso messianico ai soldati prima che entrassero nella Tomba di Giuseppe a Nablus per garantire la sicurezza della sua ristrutturazione dopo che era stata vandalizzata dai palestinesi. Inoltre, l’operazione è stata condotta in violazione di un ordine del capo del Comando centrale dell’esercito, su pressione dei membri dell’opposizione della Knesset e del capo del Consiglio regionale della Samaria, Yossi Dagan.

Dynamic 2

Eppure, anche se Zweig ha violato un ordine, ha ceduto alle pressioni politiche di parlamentari e coloni e ha messo in pericolo vite umane senza motivo, non è stato punito. Non c’è quindi da stupirsi se il mese scorso, a Elon Moreh, ha svelato la sua visione distorta del mondo secondo cui l’esercito e i coloni sono la stessa cosa. In quel caso, gli è stato chiesto di spiegare le sue azioni, ma l’incidente si è concluso con un semplice commento nel suo fascicolo personale.

Il sistema politico, che corteggia la destra, consente il vento malato che Zweig rappresenta: l’idea che sia meglio non scontrarsi con i coloni, non arrestare gli ebrei, ignorare gli attacchi ai soldati e certamente gli attacchi ai palestinesi. Questa pericolosa follia deve essere fermata immediatamente. L’estromissione di Zweig sarebbe un buon punto di partenza”.

Dynamic 3

Così l’editoriale di Haaretz.

Il j’accuse di Levy

Dynamic 4

Scrive Gideon Levy, icona vivente del giornalismo “radical” israeliano :“Hanno promesso a Gabi Ashkenazi. Hanno promesso Benny Gantz. Come dice la canzone ebraica, hanno promesso una colomba. Anche Moshe Ya’alon era una promessa. Per non parlare di Amnon Lipkin-Shahak e Shaul Mofaz. Dal secondo capo di stato maggiore dell’IDF, Yigael Yadin, quasi tutti sono entrati in politica e tutti erano grandi promesse. Da Ehud Barak in poi, nessuno di loro ha mantenuto la promessa.

E non abbiamo nemmeno menzionato i generali delle riserve e i capi dello Shin Bet e del Mossad nel corso degli anni. In una brutta giornata abbiamo avuto Yom-Tov Samia e in una bella giornata Yair Golan; in una bella giornata Ami Ayalon e in una brutta giornata Fuad Ben-Eliezer. Dallo Shin Bet è arrivato l’MK più grigio di sempre, Avi Dichter, e dal Mossad il profeta della sventura e dell’arroganza, Shabtai Shavit, e non abbiamo ancora detto una parola su Yossi Cohen. L’elenco è lungo e imbarazzante. L’elenco delle promesse mantenute è nullo.

Dynamic 5

Chiunque cerchi un’altra prova del fatto che Israele insiste a non imparare nulla dall’esperienza e a non crescere dalla sua infanzia, eccola qui. Ora è Gadi Eisenkot a continuare il ruolo di Ashkenazi di grande contendente; Aviv Kochavi si sta già scaldando sulla linea di partenza e il comandante della Brigata Paracadutisti sta sognando. Israele non si svezza, delusione dopo delusione, né, a quanto pare, lo farà mai. Quando il vuoto di leadership è così profondo e i conduttori televisivi diventano il più grande serbatoio di promesse, è chiaro che qualsiasi figura senior in uniforme con una dizione impressionante fa al caso di Israele.

Non importa cosa sia successo con l’ultimo a deludere, il prossimo sarà sicuramente qualcosa di diverso. Chiedete ai corrispondenti militari, sono sempre felici di denigrare e glorificare. Come possiamo paragonare Eisenkot ad Ashkenazi? È qualcosa di diverso. Eisenkot è più modesto nelle sue aspirazioni, ma il Paese non lo è. Vuole un messia, e il Paese vuole un messia. Vuole un messia, e il messia non arriverà, certamente non dall’esercito.

Il messia non può venire dall’esercito, e certamente non dall’Idf di oggi. I migliori l’hanno già lasciata, hanno guardato a destra e a manca e hanno visto chi è rimasto. Quelli che sono rimasti sanno ben poco di Israele: Sono chiusi nelle loro basi militari, cosa sanno della vita civile, cosa sanno della politica e della democrazia? Quello che sanno degli arabi è meglio che lo dimentichino.

Li vediamo dopo che si sono tolti l’uniforme. Nella maggior parte dei casi, è imbarazzante. Era un generale dell’Idf? Vengono invitati negli studi televisivi ogni volta che si scalda un minuscolo conflitto. Predicano sempre l’unica cosa che sanno. Colpire, colpire, colpire. Questo è il loro mondo, questa è la loro funzione, questo è l’unico linguaggio che conoscono. Questo potrebbe andare bene per un comandante di battaglione in Cisgiordania – anche se probabilmente no – ma è certamente un disastro assoluto quando si tratta di qualcuno che pretende di essere uno statista.

Provenire dall’esercito, dallo Shin Bet o dal Mossad significa provenire da organizzazioni moralmente corrotte. Non è solo l’occupazione, è la cultura della menzogna, il disprezzo per la vita umana, l’aggressione, la cultura antidemocratica, la segretezza, il machismo, l’uniforme, lo sciovinismo, le cerimonie ridicole. Ci sono persone che crescono, ma la maggior parte non lo fa. Israele certamente no.

E soprattutto, aleggia la questione molto più importante: Queste sono, dopo tutto, le persone che decideranno questioni di vita e di morte in Israele, di guerra e di pace, a volte anche più dei politici. Ma mentre la maggior parte della gente concorda sul fatto che è stufa dei politici, l’esercito e l’establishment della sicurezza godono ancora di un certo alone di affidabilità, e talvolta di ammirazione e culto.

Non come prima del 1973, ma non come dovrebbe essere in una società sana. Nella Germania dell’Est, qualcuno avrebbe mai immaginato di guardare alle alte sfere della Stasi per trovare il prossimo candidato alla leadership? Anche gli Stati Uniti si sono ripresi più facilmente dal culto dei generali.

Quando le scarpe sono troppo piccole e la coperta è ruvida, siamo soliti dire: “Standard dell’esercito”. Ci vediamo dopo Ashkenazi, benvenuto Eisenkot. Stiamo già aspettando Kochavi. Standard dell’esercito”, conclude Levy.

Di grande interesse è anche l’inchiesta, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, a firma Hagar Shefaz e Yanin Kubovich. “Un vento malvagio soffia nelle Forze di Difesa Israeliane. Il discorso messianico pronunciato dal comandante della Brigata Samaria, Col. Roi Zweig, in un briefing alle truppe prima che entrassero nella Tomba di Giuseppe a Nablus per garantire la sicurezza durante i lavori di riparazione, dovrebbe tenere svegli di notte il capo di stato maggiore dell’Idf Aviv Kochavi, il ministro della difesa Benny Gantz, il primo ministro Naftali Bennett e tutti gli israeliani. “È in questo luogo che la terra [d’Israele] è stata promessa ad Abramo, il nostro patriarca, come dice [nella Genesi]: ‘Alla tua discendenza darò questa terra’, e noi stiamo lavorando con determinazione come fecero i nostri antenati, del cui esodo dall’Egitto nella Pasqua ebraica, che celebreremo fra tre giorni, la Torah dice: ‘In questo stesso giorno’. Non come ladri nella notte, ma come figli di re. E così abbiamo il privilegio di ripristinare l’onore della terra e del popolo ebraico”, ha detto Zweig, come se fosse Mosè e non un comandante di brigata dell’Idf. E se questo non fosse una prova sufficiente che l’Idf si sta trasformando nell’esercito di Dio, abbiamo anche appreso martedì che l’operazione è stata effettuata in violazione di un ordine del Comando Centrale dell’OC, a causa della pressione dei legislatori dell’opposizione e del presidente del Consiglio Yesha Yossi Dagan. I soldati sono stati inviati per assicurare i lavori di riparazione nella tomba dopo che era stata vandalizzata dai palestinesi. La decisione sulle riparazioni è stata presa in coordinamento con l’Autorità Palestinese, che ha concordato che l’esercito sarebbe entrato nel sito accompagnato da un appaltatore la cui azienda avrebbe fatto le riparazioni interne, mentre l’AP avrebbe fatto le riparazioni esterne.

Quando è stata presa la decisione sull’operazione, il comandante del Comando Centrale OC, il Magg. Gen. Yehuda Fuchs, ha istruito le forze, compreso Zweig, che sarebbero andate a Nablus senza alcuna copertura mediatica. Fuchs ha chiesto ai capi del consiglio e al comandante di brigata di non pubblicizzare nulla dei lavori di riparazione finché l’ultimo dei soldati non fosse tornato alla base. Ha sottolineato che pubblicizzare i lavori in anticipo potrebbe mettere in pericolo la vita dei soldati.

Ma Zweig evidentemente risponde ad altre autorità. Prima dell’operazione, ha incontrato i membri dell’opposizione Orit Struk (Sionismo Religioso) e Yoav Kisch (Likud) e il capo del Consiglio di Yesha Dagan e poi ha permesso ai giornalisti di entrare nel sito. L’operazione è stata trasmessa in diretta. “Il comandante della brigata ha semplicemente deciso di far storcere il naso a tutti”, ha detto un funzionario della difesa.

E così, il lavoro di riparazione, che era stato coordinato con l’AP, è stato trasformato in una provocazione politico-militare grazie all’opposizione e su istigazione di un leader dei coloni. È stato inquadrato nella retorica religiosa messianica proprio nel mezzo del Ramadan e dopo una serie di attacchi terroristici, quando i timori di un’escalation generale sono alti. Infatti, poiché l’operazione è stata pubblicizzata, centinaia di palestinesi sono confluiti sul posto e sono scoppiati scontri tra loro e i soldati. Secondo la Mezzaluna Rossa, un palestinese è stato ucciso e 18 sono stati feriti.

Zweig ha violato un ordine, si è arreso alla pressione politica di parlamentari e coloni, e ha messo in pericolo la vita delle persone senza motivo; deve essere punito. Il capo di stato maggiore dell’Idf deve condurre un’indagine approfondita e penalizzarlo di conseguenza”.

Le truppe israeliane sono state dispiegate per sorvegliare i lavori di riparazione alla Tomba di Giuseppe dopo che il sito sacro è stato vandalizzato all’inizio di questa settimana durante un’ondata di violenza israelo-palestinese che è scoppiata mentre i musulmani segnano il mese sacro del Ramadan.

In un briefing ai soldati, il comandante della Brigata Samaria delle Israel Defense Forces, Brig. Gen. Roi Zweig, ha detto che le truppe “stanno lavorando ferocemente come facevano i nostri antenati, non come ladri di notte ma come figli di re” e così “arriviamo a restituire l’onore a questa terra e al popolo di Israele”.

“Fu in questo luogo che la Terra [di Israele] fu promessa ad Abramo, il nostro patriarca”. Ha detto Zweig aggiungendo un riferimento al passaggio della Genesi in cui Dio dice: “Alla tua discendenza darò questa terra”.

Il dispiegamento e i lavori di restauro sono avvenuti dopo che l’esercito ha contattato le persone che gestiscono il sito e ha chiesto loro di considerare di far eseguire le riparazioni mercoledì sotto la protezione dell’Idf. Dopo che la direzione della tomba ha dato il suo consenso, due battaglioni dell’Idf sono stati inviati a Nablus per rendere sicura l’area.

L’esercito ha spiegato che le riparazioni sono state fatte durante le ore del giorno perché molti dei residenti di Nablus dormono al mattino a causa del Ramadan e ha aggiunto che la tempistica aveva un significato simbolico che voleva inviare un messaggio ai palestinesi.

Gli ufficiali della difesa hanno criticato Zweig, dicendo che ha violato le istruzioni del capo del Comando Centrale dell’Idf, il Magg. Gen. Yehuda Fuchs, permettendo la copertura mediatica dal vivo dei lavori e mettendo a rischio la vita delle truppe.

Il Magg. Gen. Fuchs ha tenuto una valutazione della situazione in cui sono stati sviluppati i piani per inviare i soldati e la squadra di riparazione. Fuchs ha dato ordini alle truppe, incluso il Brig. Gen. Zweig, impedendo la copertura mediatica delle truppe che entrano a Nablus e ha richiesto che i sindaci israeliani degli insediamenti in Cisgiordania e Zweig non rivelassero l’attività fino a quando l’ultimo dei soldati israeliani non fosse tornato alla base.

Dopo che la decisione è stata presa, Zweig ha incontrato il legislatore di estrema destra Orit Strock e il legislatore del Likud Yoav Kirsch, così come Yossi Dagan, il capo del Consiglio Regionale della Samaria, che serve come governo locale per gli insediamenti israeliani nella regione.

Zweig ha acconsentito a che Dagan lasciasse entrare i membri dei media nel complesso della tomba e ha anche accettato la richiesta di Strock, Kirsch e Dagan di far eseguire i lavori di riparazione a una ditta appaltatrice chiamata Har Kabir Building and Infrastructure, che è associata alla costruzione degli insediamenti.

“Era stato deciso inequivocabilmente che l’operazione sarebbe stata condotta senza i media, senza relazioni pubbliche, e il comandante della brigata ha semplicemente deciso di non tenere conto di tutti”, ha detto una fonte militare. Un’altra fonte che era stata coinvolta nei preparativi per le riparazioni ha accusato Zweig di “mettere in pericolo la vita delle truppe”.

“Un comandante di brigata che si siede con membri dell’opposizione [Knesset], attivisti di destra e capi del consiglio degli insediamenti e decide con loro cose che sono contrarie alla posizione del maggiore generale, rappresenta l’inizio di un collasso”, ha detto un funzionario della difesa…”.

Un collasso che prosegue.