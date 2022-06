Elezioni Francia, la maggioranza di Macron è in bilico: la sinistra di Melenchon fa il pieno di voti

globalist

13 Giugno 2022 - 09.42

In Francia, le elezioni legislative non hanno dato un esito netto e il presidente Macron rischia di perdere la maggioranza assoluta. Al primo turno, infatti, la sua coalizione Ensemble! ha ottenuto il 25,75% dei voti, solo lo 0,09% in più dell’alleanza di sinistra raccolta intorno a Jean-Luc Melenchon (25,66%). L’astensione ha raggiunto un nuovo record storico, attestandosi al 52,49% (nel 2017 era stata del 51,3%).

Per il Presidente Macron è una battuta d’arresto. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, il partito presidenziale non risulterebbe nettamente in testa alla classifica dei voti la sera del primo turno delle elezioni legislative. I partiti di sinistra uniti nel Nupes non possono contare su riserve di voti per il secondo turno ma sperare di imporre la maggioranza relativa a Emmanuel Macron, che avrebbe tra i 275 ei 310 deputati per una maggioranza assoluta di 289 deputati.