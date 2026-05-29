Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Maggio 2026 - 19.12

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Altroché dimissionarlo. È vero l’esatto contrario. E a darne conto è una dettagliata analisi, su Haaretz, di Nehemia Shratsler dal titolo, di per sé esaustivo. “Legittimando Ben-Gvir, Netanyahu fa dell’erede di Kahane il vero primo ministro israeliano”.

Argomenta Shrasler: “Sono trascorsi dieci giorni dall’episodio in cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha maltrattato i partecipanti alla flottiglia per Gaza, ma l’indignazione mondiale non accenna a placarsi. Milioni di persone in tutto il mondo hanno visto il video, che continua a suscitare ulteriori condanne. La Polonia e la Francia hanno annunciato che vietano l’ingresso a Ben-Gvir, l’Italia propone di estendere il divieto a tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e diversi paesi hanno suggerito di imporre sanzioni economiche a Israele.

L’Europa è in subbuglio, alla ricerca di vendetta per il trattamento offensivo riservato ai partecipanti alla flottiglia. Il trattamento umiliante non è venuto solo da Ben-Gvir, ma anche dalla polizia e dal Servizio Penitenziario israeliano.

Gli attivisti sono stati costretti a inginocchiarsi, con le mani legate dietro la schiena e la testa china, mentre altoparlanti giganti diffondevano a tutto volume “Hatikva” più e più volte. Poi è entrato Ben-Gvir e ha messo in scena il suo spettacolo dell’orrore.

Non c’è modo di sfuggire alle responsabilità. La polizia, il Servizio penitenziario e Ben-Gvir sono il nostro volto davanti al mondo. Ci rappresentano, che ci piaccia o no. Il fatto è che Benjamin Netanyahu non ha licenziato Ben-Gvir dopo il video. Rimane un ministro di alto rango del governo.

Netanyahu ha cercato di dire che l’abuso di Ben-Gvir “non è in linea con le norme e i valori di Israele”, ma lo è. Nei territori occupati, le case vengono incendiate, i frutteti sradicati, i palestinesi uccisi e i pogrom perpetrati con il sostegno del governo.

All’interno della Linea Verde, la polizia picchia i manifestanti che osano protestare contro il governo. Gli israeliani attaccano violentemente e sputano sul clero cristiano a Gerusalemme. In altre parole, queste sono le norme e i valori.

Il presidente Isaac Herzog non ha potuto tacere di fronte a tale vergogna. Ha denunciato Ben-Gvir all’inizio di questa settimana, affermando: «I detenuti non devono subire abusi». Ha persino parlato di «disumanizzazione». Ma Ben-Gvir è soddisfatto di tutto il trambusto che ha causato. Si è avvicinato al suo obiettivo di isolare Israele a livello internazionale. È contento delle reazioni europee. Non vuole che Israele faccia parte del “marcio” mondo liberal-democratico.

Ben-Gvir spera che diventeremo uno Stato ebraico messianico estremista, governato dalla legge ebraica tradizionale: “Il popolo dimorerà da solo e non sarà annoverato tra le nazioni”.

È un fanatico religioso, un nazionalista estremista che odia i valori liberali della Dichiarazione d’Indipendenza: libertà, giustizia, pace, pari diritti e libertà di religione e di coscienza. Vuole un Israele diverso: clericale, nazionalista, messianico, razzista e crudele. Vuole un Israele che adotti la dottrina razziale del rabbino Kahane, un Israele che odi gli stranieri, gli arabi e la sinistra.

Ecco perché è apparso con una gigantesca bandiera israeliana e ha mostrato un trattamento mostruoso e disumano nei confronti dei partecipanti alla flottiglia, cercando di provocare boicottaggi e sanzioni contro di noi, la cancellazione dei legami commerciali e il divieto di ingresso in Europa per gli israeliani, fino a quando non entreremo in una guerra apocalittica contro il mondo intero.

Netanyahu la pensa allo stesso modo. Anche lui vuole che i partecipanti alla flottiglia siano puniti. Anche lui disprezza la democrazia e il liberalismo. Anche lui odia il mondo, proprio come Ben-Gvir. È convinto, come Ben-Gvir, che tutti i gentili siano antisemiti e che il loro obiettivo sia un altro Olocausto. Quindi, si è accontentato di qualche blanda parola di critica nei confronti di Ben-Gvir.

Nel 2021, Netanyahu ha dichiarato che Ben-Gvir non sarebbe stato un ministro del suo governo. Ha detto che Ben-Gvir non era adatto al ruolo. Ma al momento cruciale, un anno dopo, Netanyahu lo ha nominato a un incarico di alto livello, commettendo così un crimine politico: legittimare il successore di Meir Kahane.

Un tempo, il Likud non lo avrebbe permesso. Il primo ministro Yitzhak Shamir e tutti i deputati del Likud uscivano dalla Knesset ogni volta che Kahane saliva sul podio. Oggi, Netanyahu abbraccia Ben-Gvir. Sono diventati gemelli siamesi”, conclude Shrasler. Che dire se non chapeau.

“Il fatale rifiuto del sionismo di ritirarsi”

Altro tema di scottante attualità, affrontato di petto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, da Paul Scham.

Articolo dedicato agli Erri De Luca: “Il sionismo è stato uno dei pochissimi movimenti utopistici del XX secolo a raggiungere effettivamente il proprio obiettivo. Cinquantuno anni dopo che Theodor Herzl fondò il movimento sionista a Basilea, esso realizzò ciò che si era prefissato.

A differenza del comunismo, che conquistò il potere ma non riuscì mai a creare una società senza classi – né tantomeno una società accettabile per il proprio popolo – e crollò dopo 74 anni; o del fascismo italiano, che finì in modo ignominioso dopo 21 anni; o del panarabismo, che elettrizzò brevemente il Medio Oriente prima di esaurirsi nelle ideologie nazionaliste e islamiste, il sionismo avrebbe potuto (e forse avrebbe dovuto) ritirarsi quando aveva ancora cinquant’anni. Se lo avesse fatto, sarebbe stato ricordato da gran parte del mondo così come era visto nel 1948: un movimento di liberazione giusto.

Invece, dopo 68 anni al potere, il sionismo si ritrova ancora sostenuto dal proprio popolo – almeno dalla parte ebraica di esso – ma odiato e persino disprezzato da gran parte del mondo. Come e perché è successo? C’era un percorso alternativo che avrebbe potuto seguire? C’era qualcosa nel suo DNA ideologico che lo ha condannato a una reputazione simile, per molti, a quella delle altre ideologie del XX secolo?

Sì. C’erano altri percorsi che avrebbe potuto e dovuto seguire.

Per definizione, pochissimi movimenti utopici raggiungono i propri obiettivi, perché le utopie sulla terra non esistono. Uno Stato ebraico sembrava una favola nel 1897, ma circostanze inimmaginabili, tra cui due guerre mondiali e l’Olocausto, lo resero realizzabile nel 1948. Ma spingersi oltre ciò che è realizzabile sulla terra è una ricetta per il fallimento, come alcuni esponenti dell’attuale leadership sionista, quali i ministri di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, devono ancora imparare.

Nel 1948, il sionismo sembrava migliore di quanto non fosse in realtà. Dopotutto, aveva appena commesso una Nakba – ma apparentemente nessuno in Occidente se ne era ancora accorto, né se ne sarebbe accorto per altri 20 anni. Ancora peggio, troppo pochi sionisti – ormai israeliani – se ne accorsero o se ne curarono. Né si resero conto che non affrontare la Nakba avrebbe potuto alla fine distruggere l’aura del sionismo e corromperlo fino al midollo; che anche se il risultato principale del sionismo, lo Stato ebraico, fosse rimasto in piedi, la sua autorità morale sarebbe stata compromessa.

C’era del vero nelle analogie che i liberali si raccontavano durante i decenni centrali del XX secolo. Lo scrittore Isaac Deutscher paragonò famigeratamente la creazione di Israele a un uomo che si lancia da un edificio in fiamme e atterra su un passante sottostante, ferendolo gravemente. Ma se tale analogia regge, allora il sionismo ha la responsabilità morale – e forse legale – di aiutare la Palestina a riprendersi da ciò che il sionismo ha fatto “accidentalmente” o “inconsapevolmente”.

Ma non è stato né accidentale né inconsapevole. I sionisti sapevano esattamente cosa stavano facendo quando espulsero i palestinesi. Eppure, il sionismo non ha mai veramente riconosciuto che i palestinesi sono stati quelli che hanno pagato il prezzo per lo Stato sionista e che – contrariamente alle speranze e alle aspettative sioniste – i palestinesi non sono né scomparsi né hanno dimenticato.

Tuttavia, il sionismo ha in gran parte conservato la sua aura e sembrava persino averla ulteriormente rafforzata nel 1967. Ma quel rafforzamento conteneva un veleno: la Cisgiordania e Gaza.

Forse gli Stati arabi, e persino i palestinesi, avrebbero alla fine accettato il “Piccolo Israele” del 1948-1967 se non fosse scoppiata la Guerra dei Sei Giorni. Ma il Grande Israele emerso dopo il 1967 ha insistito per ingoiare quel veleno, quando quel veleno, se ben compreso, avrebbe potuto essere la sua salvezza.

Il Piccolo Israele non aveva nulla da offrire ai palestinesi, se non l’uguaglianza per i propri cittadini palestinesi, cosa che ancora non esiste pienamente, sebbene la situazione sia in qualche modo migliorata. Ma il Grande Israele avrebbe potuto – e potrebbe ancora, in teoria – fornire ai palestinesi uno Stato, qualcosa che nessun altro avrebbe potuto dare loro. Avrebbe potuto ascoltare Yeshayahu Leibowitz e gli altri profeti del 1967, che avvertirono che Israele non sarebbe stato in grado di digerire le sue conquiste; ne sarebbe stato soffocato.

Ciononostante, le ha inghiottite avidamente – e da allora non fa che soffocare e vomitare.

Il sionismo non aveva avuto “ragione” né era stato morale nell’infliggere la Nakba ai palestinesi nel 1948, ma né loro né i palestinesi avevano alternative valide. Una volta che i sionisti – la maggior parte dei quali sapeva a malapena dell’esistenza dei palestinesi quando arrivarono per la prima volta – giunsero in Palestina a decine di migliaia, in fuga dall’oppressione nella diaspora, e soprattutto una volta ottenuto l’imprimatur britannico attraverso la Dichiarazione Balfour, il terreno era pronto per il massacro o l’espulsione dell’uno o dell’altro gruppo. Nessuno dei due popoli aveva altrove dove andare.

I palestinesi non potevano immaginare un compromesso; non potevano concepire di riconoscere un’altra nazione all’interno della loro terra. I sionisti (ebrei rifugiati) non avevano letteralmente nessun altro posto dove andare. La maggior parte di loro era già rifugiata. Così entrambe le parti fecero l’inevitabile: combatterono, e una parte trionfò. Il “piatto d’argento” del 1948 era solo un acconto.

Sfortunatamente, pochi israeliani riconobbero le conquiste del 1967 per quello che avrebbero potuto essere: la chiave per risolvere i problemi creati nel 1948.

Anwar Sadat lo capì quando divenne presidente dell’Egitto nel 1970, e usò il Sinai per fare pace con Israele. Ma Menachem Begin gli impedì di estendere quella pace ai palestinesi attraverso la Cisgiordania e Gaza. Quello avrebbe dovuto essere il prezzo di sangue, atteso da tempo, della Nakba. Ma pochi israeliani potevano immaginare di rinunciare a quei territori.

Avanti veloce agli anni ’90. A quel punto, in gran parte dell’Occidente, la facciata di Israele aveva già cominciato a sgretolarsi. Ma Israele aveva ancora l’opportunità di tirare fuori un nuovo oggetto scintillante e abbagliare ancora una volta il resto del mondo. Avrebbe potuto concedere ai palestinesi gran parte della Cisgiordania e di Gaza, riconoscendo – contrariamente al dogma che gli era stato inculcato – che uno Stato palestinese non rappresentava un pericolo esistenziale per Israele. Al contrario, era, e rimane, l’unico modo in cui Israele potrà mai essere al sicuro.

Ma ovviamente non lo ha fatto. Forse non poteva.

Perché? A causa di ciò che era diventato il sionismo, specialmente dopo il 1967.

Ormai la storia è nota. Il rabbino Zvi Yehuda Kook attinse dal misticismo di suo padre, selezionò perle dal giudaismo e dal sionismo classico e preparò uno stufato i cui resti nutrono ancora oggi il sionismo religioso, compreso il partito politico che ora porta quel nome. Anche quei politici sionisti religiosi che hanno contribuito a formulare questa ideologia negli anni ’70, come Zvulon Hammer, sarebbero probabilmente inorriditi dal miscuglio kahanista in cui si è trasformato il loro prezioso dono alla nazione.

Invece di riconoscere la propria parte di responsabilità e fare penitenza per il 1948, la nazione, con Ben-Gvir e Smotrich ora al timone ideologico, ha trasformato il sionismo e Israele in qualcosa di irriconoscibile.

Il sionismo trionfò nel 1948 creando lo “Stato degli ebrei” che Herzl aveva profetizzato, pur sapendo ben poco di ciò di cui parlava. Se David Ben-Gurion avesse capito in quel momento che da quel momento in poi avrebbe dovuto prevalere il patriottismo israeliano, i suoi obiettivi avrebbero potuto essere molto diversi: meno retorica altisonante sull’essere “una luce per le nazioni” e più attenzione al diventare semplicemente una nazione che vive tra le altre.

Avrebbe potuto prendere sul serio il famoso elogio funebre di Moshe Dayan a Nahal Oz nel 1956 che riconosceva che anche i palestinesi avevano motivi di risentimento – e tendere loro la mano ove possibile, invece di limitarsi a sparare contro di loro.

Detto questo, dubito che il mondo arabo avrebbe accettato di buon grado qualsiasi cosa Israele avesse offerto che non fosse una resa durante gli anni ’60 e ’70. Tuttavia, le cose stavano cambiando tra i palestinesi negli anni ’80, ma pochissimi israeliani se ne resero conto, nonostante gli sforzi dell’ex capo dell’intelligence militare Yehoshafat Harkabi e di altri per avvertire che il nazionalismo palestinese stava diventando più pragmatico.

Se gli israeliani a tutti i livelli fossero stati più consapevoli delle radici delle rivendicazioni palestinesi, forse il processo di Oslo avrebbe potuto funzionare.

Nel 2002, quando fu lanciata per la prima volta l’Iniziativa di Pace Araba della Lega Araba, lo spirito e la necessità di un compromesso erano in pieno fermento tra i leader arabi. Se Ariel Sharon avesse riconosciuto che l’API rappresentava un’arma più potente per disinnescare la Seconda Intifada rispetto all’isolamento di Arafat o alla distruzione di Jenin, oggi Israele potrebbe trovarsi in una situazione molto diversa.

Per inciso, l’API è ancora in vigore. L’Arabia Saudita l’ha citata di nuovo l’altro giorno, trattenendo a stento le risate di fronte alla richiesta di Trump di aderire agli Accordi di Abramo come parte di un accordo con l’Iran. Israele non ha mai risposto formalmente all’iniziativa, insistendo – contro ogni evidenza – che si trattasse di una proposta “prendere o lasciare”.

Povero sionismo.

Se solo si fosse ritirato presto, avesse ripudiato ogni ulteriore utopia, resistito alla pressione verso la sacralizzazione e compreso che i vincitori possiedono la capacità di compromesso, oggi potrebbe godersi una vecchiaia onorevole e dignitosa.

Invece, è stato trasformato in un’arma feroce che contribuisce a spingere Israele verso ciò che l’ex primo ministro Levi Eshkol un tempo temeva: uno Shimshon der nebechdiker – un povero Sansone afflitto – accecato e che si dimena, ma ancora capace di far crollare la casa su tutti, compreso se stesso”, conclude Scham.

Più chiaro di così…