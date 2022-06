A Sieverodonetsk si combatte strada per strada: pesanti perdite sia tra i russi che tra gli ucraini

globalist

11 Giugno 2022 - 10.44

Guerra in Ucraina, scontro nel Donbass: violenti combattimenti strada per strada sono in corso nella città ucraina di Sieverodonetsk, mentre sia le forze ucraine sia quelle russe stanno riportando pesanti perdite umane.

Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico, ripreso da Bbc, nell’aggiornamento sul conflitto in corso. Le forze russe, ha precisato, non hanno registrato progressi nella parte meridionale della città, mentre le forze di Mosca stanno attaccando pesantemente con artiglieria e mezzi aerei, nel tentativo di vincere la resistenza.

L’intelligence militare ha anche dichiarato che le forze russe stanno usando pesanti missili antinave contro obiettivi di terra, probabilmente perché sono a corto di missili moderni.