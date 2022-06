Ucraina, la Francia annuncia: "Pronti a mettere in sicurezza il porto di Odessa"

globalist

10 Giugno 2022 - 17.24

La Francia è pronta a partecipare ad una “operazione che consenta di accedere al porto di Odessa in piena sicurezza, ovvero che consenta alle navi di passare nel mare minato”. Lo ha affermato un consigliere del presidente francese, Emmanuel Macron.

Il presidente francese, poi, potrebbe andare in visita a Kiev nei prossimi giorni, in un viaggio diplomatico che lo porterà anche in Romania e in Moldova il 14 e 15 giugno. Al momento, la data della visita al presidente Zelensky è ancora in via di definizione.