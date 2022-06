La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola: "Nessuna pietà con i criminali di guerra"

globalist

10 Giugno 2022 - 10.56

Preroll

Oggi la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al summit sulla democrazia di Copenhagen ha assicurato: “C’è sempre spazio per la diplomazia, c’è sempre spazio per il dialogo, c’è sempre spazio per discutere per finire una guerra non necessaria e non provocata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma bisogna anche assicurare che chi commette un crimine, perché parliamo molto di stato di diritto, dev’essere giudicato. Quindi dobbiamo essere pronti che quando ricostruiamo l’Ucraina, portiamo a giudizio i criminali di guerra senza pietà”.