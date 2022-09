Caro bollette, Metsola: "Disaccoppiare il prezzo del gas dell'elettricità, ma dobbiamo agire ora"

globalist

2 Settembre 2022 - 14.58

Dopo l’appello sull’introduzione del price cap sul gas russo da parte di Ursula Von der Leyen, anche Roberta Metsola è intervenuta sull’argomento energia. La presidente del Parlamento europeo, nel suo discorso alla Conferenza di Estoril in Portogallo, ha dichiarato:

«Che si tratti di affrontare il costo della vita, i prezzi dell’elettricità, il cambiamento climatico, la difesa, la sicurezza alimentare. L’unico modo per andare avanti è se siamo uniti. E ci sono decisioni che possiamo prendere ora. Non si può aspettare. Possiamo agire insieme per limitare l’impatto: che si tratti di limitare le bollette, fissare i nostri sistemi di tariffazione o disaccoppiare il prezzo dell’elettricità dal gas, ci sono cose che possiamo fare ora, anche temporaneamente, per compensare la pressione immediata mentre implementiamo strategie a lungo termine. Se mai c’è stato un momento per `più Europa´, è qui ed è ora».