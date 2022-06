Erdogan contro la Svezia: "Hanno terroristi in parlamento, non possono entrare nella Nato"

globalist

8 Giugno 2022 - 18.43

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiuso ancora una volta le porte della Nato a Finlandia e Svezia, con una dichiarazione che lascerà sicuramente strascichi.

“Fino a che avranno terroristi in Parlamento e fino a che permetteranno dimostrazioni di gruppi terroristici non possiamo dire loro: andate avanti e entrate nella Nato» ha detto il presidente turco in conferenza stampa congiunta con l’omologo venezuelano Nicolas Maduro ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato Trt.

“La Nato è un’organizzazione per la sicurezza, non per aprire la strada al terrorismo», ha affermato Erdogan confermando che la Turchia continua a essere contraria all’entrata di Svezia e Finlandia nell’Alleanza atlantica a causa del sostegno dei Paesi scandinavi a gruppi armati curdi ritenuti da Ankara terroristi.