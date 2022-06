L'Ucraina fa bene al Venezuela: Biden pronto ad allentare le sanzioni per favorire la produzione di petrolio e gas

globalist

6 Giugno 2022 - 19.07

La guerra in Ucraina rischia di diventare un assist per il Venezuela e forse per attirare Caracas in un ambito di relazioni che potrebbero favorire gli Stati Uniti a scapito di altrti alleati.

Anni di conflitti (e durissime sanzioni) pronti a essere dimenticati in un attimo (o poco più) di fronte alla necessità. Gli Stati Uniti sono pronti a bussare alla porta del Venezuela di Nicolas Maduro.

A confermarlo lo stesso presidente del Paese sudamericano, il quale ha dichiarato che Joe Biden e le autorità americane hanno emesso licenze che permetteranno ad alcune compagnie occidentali di poter esportare petrolio e gas naturale da Caracas, decisione strategica per ovviare al (parziale, e futuro) embargo dalla Russia.

“Si stanno compiendo i primi passi. Gli Usa, una settimana fa più o meno, hanno compiuto un passo significativo concedendo licenze alla statunitense Chevron, alla italiana Eni e alla spagnola Repsol, di iniziare i processi che permetteranno di produrre petrolio e gas in Venezuela per esportarli ai loro mercati naturali”, ha detto Maduro nel corso di una trasmissione televisiva.

“Sono passi piccoli ma significativi”, ha detto Maduro ricordando che il Paese caraibico dispone delle maggiori riserve certificate di petrolio al mondo”. Il “greggio di cui il mondo ha bisogno per funzionare è qui in Venezuela e noi disponiamo del quadro giuridico per accettare investimenti”, ha aggiunto.



Caracas da anni è in estrema difficoltà