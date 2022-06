Vucic frena sulla visita di Lavrov in Serbia: "Ci sono problemi, vedremo..."

globalist

2 Giugno 2022 - 19.25

Un piede in Europa e un pezzo di cuore in Russia. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto oggi che vi sono «complicazioni» sulla prossima visita a Belgrado del ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, prevista per il 7 giugno. Parlando con i giornalisti a Bratislava, dove partecipa al Forum internazionale Globsec 2022, Vucic ha rivelato dubbi sull’arrivo in Serbia del capo della diplomazia del Cremlino. «In ogni senso si complica la situazione sull’arrivo di Lavrov, ma non sono ancora pronto a parlarne, ci sono varie questioni, vedremo», ha detto Vucic.

E alla domanda se sia possibile che, per l’arrivo di Lavrov, il cancelliere tedesco Olaf Scholz annulli la sua prevista visita a Belgrado del 10 giugno, il presidente ha osservato che questa sarebbe una brutta notizia per la Serbia.

La Serbia, pur condannato la violazione della sovranità territoriale dell’Ucraina da parte della Russia, si rifiuta di aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca. Principale alleato della Russia nei Balcani, Belgrado – nel corso di un colloquio telefonico nei giorni scorsi tra Vucic e Vladimir Putin – ha ottenuto la proroga per altri tre anni di un contratto sulla fornitura di gas russo a prezzi di grande favore.