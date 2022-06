Ucraina, Novaya Gazeta mette all'asta la medaglia Nobel di Muratov: il devoluto ai bambini colpiti dalla guerra

globalist

1 Giugno 2022 - 18.30

Preroll

Il celebre quotidiano russo Novaya Gazeta ha annunciato che il 20 giugno metterà all’asta la Medaglia Nobel conferita a Dmitry Muratov, con il ricavato che sarà devoluto in favore dei bambini ucraini e delle loro famiglie.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ci siamo resi conto che per aiutare i bambini dell’Ucraina, puoi e devi dare la cosa più preziosa e significativa che hai. E abbiamo deciso di mettere all’asta la medaglia d’oro del Nobel”, si legge in un tweet del giornale che Putin ha chiuso poco dopo l’inizio della guerra.

Middle placement Mobile

L’asta si svolgerà al New York Times Media center a Manhattan. Lo scorso ottobre è stato conferito il Premio Nobel per la pace a Muratov, insieme alla giornalista americano filippina Maria Ressa. Muratov ha già devoluto i 500mila dollari associati al Premio in sostegno di diverse attività caritatevoli. Vendere la Medaglia è «un atto di solidarietà» nei confronti dell’Ucraina, ha spiegato Muratov, ricordando l’asta con cui il fisico danese Niels Bohr vendette la sua medaglia Nobel per aiutare i finlandesi in seguito all’invasione sovietica del 1939.