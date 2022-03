globalist

28 Marzo 2022 - 17.40

Il negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la notizia che le autorità russe hanno chiuso il giornale indipendente Novaya Gazeta, commenta su Telegram: “Un paese senza media, senza dibattito, senza competizione politica, senza un vero parlamento. Questa è l’attuale Federazione Russa”.

“È per questo che i russi non vedono, non sentono o si rendono conto di niente. Non importa che cosa tu gli dica” conclude Podolyak.