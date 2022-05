Ucraina, la Ue verso l'embargo al petrolio russo trasportato via mare: novità nelle prossime ore

globalist

30 Maggio 2022 - 14.37

Continua la discussione al Consiglio europeo in merito alle possibili nuove sanzioni verso la Russia, e in particolare sull’embargo per le esportazioni di Mosca di petrolio. Per quanto riguarda il sesto pacchetto di sanzioni il Consiglio europeo oggi potrebbe puntare a raggiungere un’intesa di massima sull’embargo, che potrebbe colpire circa i 2/3 dell’esportazione russa un dato che, riportano alcune agenzie, rappresenterebbe tutto il petrolio trasportato via mare.

Alcune eccezioni temporanee potrebbero essere ancora garantite ad alcuni stati membri e il Consiglio Ue tornerà a discutere di queste eccezioni il prima possibile, spiegano le stesse fonti – citate dalle agenzie – riferendosi alle importazioni via oleodotti.