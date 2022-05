Ucraina, il sindaco di Kiev: "Servono 80 milioni per ricostruire la città"

globalist

26 Maggio 2022

Vitaly Klitschko, ex pugile e attuale sindaco di Kiev, ha raccontato al forum di Davos le difficoltà e i danni subiti dalla propria città nel corso di questi tre mesi di guerra. Klitshcko ha anche stimato i costi da sostenere per iniziare la parziale ricostruzione.

“Abbiamo calcolato che ci vorranno circa 80 milioni di euro per ricostruire Kiev”. Sono soldi che serviranno non solo per le infrastrutture, “ma per sostenere la nostra economia”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel suo intervento al forum economico mondiale di Davos.

A causa della guerra sono stati distrutti “più di 300 edifici, 200 appartamenti. Solo da poco tempo abbiamo iniziato a ricostruire: il nostro obiettivo è di dare una cosa a ogni ucraino che è rimasto senza, ma anche di aiutare coloro che sono rimasti disoccupati”. Il sindaco ha poi ringraziato “tutti i Paesi per il sostegno mostrato finora nell’aiutare a ricostruire soprattutto a coloro che hanno accolto i rifugiati”.