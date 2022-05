Ucraina, Mosca ancora arrogante sul piano di pace italiano: "Proposte difficili da prendere sul serio"

globalist

25 Maggio 2022 - 16.08

Evidentemente Putin e la sua banda non vogliono accettare nulla che non sia la capitolazione dell’Ucraina e la trasformazione sovrana in uno staterello con gran parte del territorio “mangiato” dalla Russia e privo di qualsiasi difesa, ossia alla mercè dei russi.

Mosca non ha ricevuto il piano dell’Italia per un accordo sull’Ucraina, ma ritiene che i dettagli pubblicati sui media non dimostrino un contatto con la realtà, e quindi non può essere presa sul serio, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Non ci crederete, ma questa iniziativa, un certo piano, non ci è stato consegnato. È impossibile da credere, ma è vero. Abbiamo solo notizie dai media su un certo piano che il ministro degli Esteri italiano ha inviato a l’Onu. Ancora una volta, tutti i dati su questo progetto li abbiamo ricevuto solo dai media”, ha detto Zakharova in un briefing. “I nostri esperti hanno studiato le pubblicazioni sull’argomento, ma sottolineo ancora una volta che nessuno del Ministero degli Esteri italiano ci ha dato alcun piano…” ha detto.

Sulla base di quanto scrivono sui media, le proposte contenute nel piano “sono difficili da prendere sul serio”, ha aggiunto Zakharova.